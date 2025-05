スシローが2025年5月16日から、北海道の海の幸や名物を集めた『北海道うまいもん祭』を開催中です☆

価格高騰中の北海道産ほたてをはじめ、希少なネタやご当地ラーメン、スイーツまで、北海道の味覚が勢揃いします。

スシロー『北海道うまいもん祭』

開催期間:2025年5月16日(金)〜5月25日(日)

販売店舗:全国のスシロー店舗

※一部店舗(スシロー未来型万博店、スシロー To Go、京樽・スシロー、スシロー秋葉原中央通り店)を除く

北海道産の新鮮なネタや名物料理を取り揃えた『北海道うまいもん祭』が、スシロー全店で開催されます。

価格高騰中のほたてをはじめ、希少な魚介類や北海道のご当地ラーメン、スイーツなど、多彩なメニューが楽しめます。

期間限定のこの機会に、北海道の味覚をお得に堪能出来ます☆

北海道産 まるごとほたて貝柱

価格:税込120円〜

北海道産のほたてをまるごと使用した贅沢な一貫です。

冷たい海で育ったほたての濃厚でコクのある甘みと旨みを楽しめます☆

なまら北海道3貫盛り

価格:税込360円〜

いわし、丘つぶ貝、水たこ昆布〆梅肉のせの3種を一皿で楽しめる盛り合わせです。

北海道の海の幸を一度に味わえる贅沢な一皿です。

北海道軍艦3貫盛り

価格:税込260円〜

たこわさび(刻みわさび使用)、炙りたらこ、つぶ貝甘だれ和えの3種の軍艦を盛り合わせています。

異なる味わいを一度に楽しめる、食べ比べにぴったりの一皿です。

ハッカクとシマゾイ食べ比べ

価格:税込260円〜

流通量が少なく希少なハッカクとシマゾイを使用した食べ比べセット☆

北海道ならではの珍しいネタを楽しめる一皿です。

北海道産 ソウハチガレイの昆布〆

価格:税込180円〜

北海道産のソウハチガレイを昆布〆にした一貫です。

昆布の旨みが魚の味を引き立てます。

北海道産 鮭の昆布〆

価格:税込180円〜

北海道産の鮭を昆布〆にした一貫。

昆布の風味と鮭の旨みが絶妙にマッチしています。

炙り豚丼風にぎり

価格:税込180円〜

北海道名物の豚丼をイメージした炙りにぎり。

香ばしい炙りと甘辛いタレが食欲をそそります。

マーラー風味帆立天ぷら包み

価格:税込120円〜

帆立の天ぷらにマーラー風味を加えた一品☆

ピリ辛の味付けがアクセントになっています。

昆布香る醤油ラーメン(利尻らーめん味楽監修)

価格:税込460円〜

北海道利尻島の人気店「利尻らーめん味楽」監修の醤油ラーメンです。

昆布の香りと深い旨みが特徴の一杯です☆

スパイス香るスープカレーラーメン

価格:税込450円〜

北海道の名物スープカレーをラーメンに仕立てた一品です。

スパイスの香りとコクが楽しめます。

北海道産かぼちゃクリームコロッケ

価格:税込180円〜

北海道産のかぼちゃを使用したクリームコロッケです。

クリーミーなコクとかぼちゃの甘みが味わえます。

なまらミルクプリンパフェ

価格:税込300円〜

北海道産マスカルポーネを使用したミルクプリンのパフェです。

濃厚なミルクの味わいと滑らかな食感が楽しめます☆

北海道産のネタや名物も盛りだくさん!

『北海道うまいもん祭』は2025年5月16日(金)〜5月25日(日)の期間全国のスシロー店舗で開催中です。

※価格はすべて税込みで、店舗によって異なる場合があります。

※販売予定総数に達し次第、販売終了となります。

※一部店舗では取り扱いのない商品があります。

