Áª¼ê¤ÏÉÔËþ¸À¤¦¤Ê¤éº£¤Î¤¦¤Á¡©¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°Âç²ÏÀµÌÀ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Î¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡×¤Ç¹¥µ¡ÅþÍè¤«
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¥º¥Ã¥³¥±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥Ð¥ì¡¼SV¥ê¡¼¥°¤Ë¸½ÌòÁª¼ê¤«¤éÉÔËþÇúÈ¯¡ª¡Ô¥Ï¥Æ¥Ê¤¬¤Ä¤¯»ö¤Ð¤«¤ê¡Õ¤Î¸½¾õ¾·¤¤¤¿¿¿ÈÈ¿Í
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°¤ÎÂç²ÏÀµÌÀ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ê66¡Ë¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Áª¼ê²ñ¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2¡¢3¥«·îÁ°¤Ë¡¢Ã¯¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áª¼ê²ñ¤ò¤½¤í¤½¤í¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£SV¥ê¡¼¥°¤ÎÈ¯Å¸¤äÁª¼ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¡¢ÃÏ°Ì¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÁª¼ê²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÁª¼êÂ¦¤ËÁª¼ê²ñ¤ÎÈ¯Â¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æ±¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î28»î¹ç¤«¤é44»î¹ç¤ËµÞÁý¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÃ»¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö»ä¤â³ä¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö½÷»Ò¤Ï»î¹ç¿ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Âç²ñÊý¼°¤ò¾¯¤·¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤«¤éÉÔËþÊ®½Ð¤Ç¡Ä
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Áª¼ê²ñ¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¡Ê25¡Ë¤¬4·îËö¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢¡Ö1ÈÖÁá¤¤¤Î¤ÏÁª¼ê²ñ¤òºî¤Ã¤ÆÄó¸À¤¹¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£»î¹çÁý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À¾ÅÄ¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¹¥¡¼¡Ê31¡Ë¤¬¡Ö¥ê¡¼¥°¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂÎÄ´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¤ÏÁª¼ê¤Î·ò¹¯¤è¤ê¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬ÌÙ¤«¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â»î¹ç¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ø44»î¹ç¤À¤ÈÁª¼ê¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊSV¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ë¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥¿¥Õ¤Ê¡×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²áµî¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ËJ¥ê¡¼¥°¤â¡¢È¯ÂÅö½é¤Ï½µ¤Ë2²ó»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SV¥ê¡¼¥°¤ÏÈ¯Â¸µÇ¯¡£»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë²þÁ±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼ê¤¬À¼¤ò¾å¤²¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡È¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡É¤À¡£
¡¡¤½¤Î¿¿°Õ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Áª¼ê¤ÏÉÔËþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£