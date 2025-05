「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」 (C) 2024 STARSHIP ENTERTAINMENT&LOTTE CULTUREWORKS&GRAMFILMS INC. All Rights Reserved.

今年の4月に日本4都市を周る初のファンコンサート・アリーナツアー「2025 IVE FAN CONCERT IN JAPAN」を開催し、全11公演で約10万人ものファンをパフォーマンスやトーク、多彩な企画で魅了したIVE。日本での絶大な人気ぶりを示したが、完璧なビジュアルと多彩な音楽性を誇る"完成型アイドル"としてこれまでにも世界中にファンダムを拡大してきた。

そんなグローバルな活躍を象徴するのが、2023〜2024年にかけて開催された「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」。圧巻のステージで世界中のDIVE(ファンの呼称)を熱狂させたこのツアーの様子を収めた「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」が5月16日(金)から公開されている。

IVE初のワールドツアーの模様を収めた「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」 (C) 2024 STARSHIP ENTERTAINMENT&LOTTE CULTUREWORKS&GRAMFILMS INC. All Rights Reserved.

世界19ヶ国・28都市で約42万人を動員した初のワールドツアーで、ファイナル・東京ドーム2Days公演のチケットは10秒で完売。9万5800人を動員する大成功を収めたことも記憶に新しい。

IVEにとって初のライブフィルムでは、このツアーから"K-POPの聖地"と呼ばれるソウル・KSPO DOMEで2024年8月に行われたアンコール公演の模様を収録しており、2021年12月のデビューから3年の軌跡がヒット曲と共に映し出されていく。

「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」 (C) 2024 STARSHIP ENTERTAINMENT&LOTTE CULTUREWORKS&GRAMFILMS INC. All Rights Reserved.

出発地点となったデビュー曲「ELEVEN」、WONYOUNG(ウォニョン)をはじめとする6人の自信に満ちた表情管理に目を奪われる「LOVE DIVE」、日本人メンバー・REI(レイ)のラップなどクールな一面が光る「After LIKE」、ライブのスタートにふさわしい気合の入ったパフォーマンスに圧倒される「I AM」など、迫力満点のバンドアレンジで披露されたヒット曲を中心に全20曲を収録。

ポップソングからディスコ調のナンバー、壮大なバラードまで豊かな音楽性を歌いこなす歌唱力に加え、リーダー・YUJIN(ユジン)とWONYOUNG、LIZ(リズ)ら抜群のスタイルで着こなすファッションも目を奪い、純白のドレスや黒を基調としたパンキッシュなスタイルまで変幻自在。長い手足を活かしたダイナミックなダンスを披露するなど、3年間で築き上げてきたハイレベルなステージには息を呑む。

「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」 (C) 2024 STARSHIP ENTERTAINMENT&LOTTE CULTUREWORKS&GRAMFILMS INC. All Rights Reserved.

「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」は臨場感あふれるパフォーマンスだけでなく、インタビューや舞台裏映像も収録。ステージへと向かう佇まい、眼差しからは、最高のステージを届ける決意を感じられるほか、本番前に語られる意気込みやライブ後のリラックスした表情まで、貴重なビハインドシーンが映し出される。

「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」 (C) 2024 STARSHIP ENTERTAINMENT&LOTTE CULTUREWORKS&GRAMFILMS INC. All Rights Reserved.

「私、そして私たちが持っているものを、IVEらしく堂々とした姿で見せる」という決意が込められた「I HAVE=IVE」を意味するグループ名にふさわしい凛とした姿で世界を魅了するIVE。カリスマ性に満ちたエネルギーを放つ華々しい表舞台での姿と、それを支える裏の努力や覚悟まで、IVEの歩んできた軌跡を知れば、グローバルな存在となることが必然だったと思えることだろう。

文=HOMINIS編集部

<映画情報>

「IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA」

2025年5月16日(金)より全国公開中

出演者:ユジン ガウル レイ ウォニョン リズ イソ

監督:チョ・ユンス

2024年/韓国/韓国語/111分/カラー/1:1.66/5.1ch/原題:IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA

配給:シンカ 提供:シンカ、TCエンタテインメント

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ