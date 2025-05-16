Ãæ¹âÀ¸¤ÎŽ¢³Ø¹»¤Ø¤ÎÉÔÅ¬±þŽ£¤ò¾·¤¯4¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï¡©
ASD¤äADHD¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä»Ò¶¡¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¸Íè¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Î³Ø¹»¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Î»þ´ü¤ËÉÔÅ¬±þ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§EKAKI¡¿PIXTA¡Ë
¹â³ØÎò¤ÇÃÎÅª¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢ÍÌ¾¹»¤ä°ìÎ®´ë¶È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿ÍÀ¸·ÐÏ©¡×¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£
Àº¿À²Ê°å¤Î´äÇÈÌÀ»á¤¬ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¹â³ØÎòÈ¯Ã£¾ã³² ¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÅ¾Íî¤ÈºÆÀ¸¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È
¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤Î»þÂå¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä°ú¤¤³¤â¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¸½¾Ý¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä²ÈÄí´Ä¶¤Ë²¿¤é¤«¤Î¡ÖÌäÂê¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¿Æ¤Ë¤è¤ë¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ä²ÈÄíÆâË½ÎÏ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢¸½ºß¤â¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ï°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢1990Ç¯Âå¤Î¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä°ú¤¤³¤â¤ê¤¬¤è¤ê¡Ö°ìÈÌ²½¡×¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ì¸«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤ÎÉáÄÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¡×¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅªË¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¿Æ¤ÎÃÎÅª¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤âÍ¥½¨¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¼ÁÅª¤ÊÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¶¡¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÈà¤é¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µÞ¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¼¼¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà¤é¤Ï°ìÆüÃæ¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¿¤ÀÉô²°¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤À¤±¤Ï·ç¤«¤µ¤ºÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¸ÅÌ¤â¤ß¤«¤±¤¿¡£
È¯Ã£¾ã³²¤ÎÀìÌç³°Íè¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÈÉÑÈË¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤ÏASD¡Ê¼«ÊÄ¾É¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾ã³²¡Ë¤äADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÎÅª¤Ë¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎ¿Í¤Î°å»Õ¤äÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¡¢Èà¤é¤Î»Ò¶¡¤ÎÉÔÅ¬±þ¤ÎÌäÂê¤ÇÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹â¤Îµ¬Â§¤Î¸·¤·¤µ¤¬ÉÔÅ¬±þ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë
ASD¤äADHD¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä»Ò¶¡¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¸Íè¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Î³Ø¹»¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Î»þ´ü¤ËÉÔÅ¬±þ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
Á´Îã¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÔÅ¬±þ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬¹Í¤¨¤é¤¨¤ë¡£
¡ÂÐ¿Í´Ø·¸
ASD¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢¸µÍè¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¸ÉÎ©¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£ADHD¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔÍ×¤ÊÈ¯¸À¤ä¾×Æ°Åª¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢ASD¤âADHD¤â¤¤¤¸¤á¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔÅ¬±þ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¢¿çÌ²¡¦³ÐÀÃ¤Î¥ê¥º¥à
»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢È¯Ã£¾ã³²¡¢ÆÃ¤ËADHD¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿çÌ²¡¢³ÐÀÃ¥ê¥º¥à¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔÌ²¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²áÌ²¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
£³Ø¹»¤Î²ÝÂê
»äÎ©¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ø¶È¤Î¿Ê¤ßÊý¤¬Áá¤¯¡¢¤Þ¤¿ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ASD¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ADHD¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡ÖÌäÂê¤ÎÀèÁ÷¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆÃÀ¤«¤é¡¢²ÝÂê¤¬¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¶µ»Õ¤Î»ñ¼Á
¸½¾ì¤Î¶µ»Õ¤ÎÂÐ±þ¡¢ÂÖÅÙ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£È¯Ã£¾ã³²¤ò»ý¤Ä»Ò¶¡¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÃÍÅª¤Ê¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤é¤º¤ì¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¶µ»Õ¤¬¶¦´¶Åª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤ÎÅ¬±þ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤Ë³Ø¹»¤ä¶µ»Õ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î
¤Þ¤¿²ÈÂ²¤ÎÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤µ¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤µ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶µ°é¾åÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿ÉÔÅ¬±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÅÐ¹»¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¡¢ÌµÍý¤Ë³Ø¹»¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÄÌ¿®À©¤Ê¤É¤ËÅ¾¹»¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¼ê¤ò¤Ä¤¯¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÅ±Âà¤·¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤ª¤¹¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÏºÇ½ª¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç³Ø¤äÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê´äÇÈ ÌÀ ¡§ Àº¿À²Ê°å¡Ë