¡ÚÂ®Êó¡ÛÈ¬Ä¬Æ»Ï©´ÙË×¡¡¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤ÎÃÏ¾å°ú¤¾å¤²¤¬´°Î»¡¡È¯À¸100Æü¤¢¤Þ¤ê¤ÇÁÜº÷ÈÂ½Ð¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¡¡Éüµìºî¶ÈËÜ³Ê²½¤Ø
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤¬ÃÏ¾å¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é100Æü¤¢¤Þ¤ê¡£°ìÏ¢¤ÎÁÜº÷¡¦ÈÂ½Ðºî¶È¤Ï¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢Æ»Ï©¤ÎÉüµìºî¶È¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÈ¬Ä¬Æ»Ï©´ÙË×¡¡¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤ÎÃÏ¾å°ú¤¾å¤²¤¬´°Î»¡¡È¯À¸100Æü¤¢¤Þ¤ê¤ÇÁÜº÷ÈÂ½Ð¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¡¡Éüµìºî¶ÈËÜ³Ê²½¤Ø
º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë1·î¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î¡Ê5·î¡Ë2Æü¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤«¤é74ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¾å¤Ø¤È±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ï²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸©¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ¤´¤í¤«¤é°ú¤¾å¤²ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢Àè¤Û¤É¡¢±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤¬ÃÏ¾å¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ïº£¸å¡¢Éüµìºî¶È¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²õ¤ì¤¿²¼¿åÆ»´É¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²¼¿åÆ»´É¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖÊ£Àþ²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÉüµì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï5Ç¯¤«¤é7Ç¯¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£