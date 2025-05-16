１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．６２ドル（－１．５３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２６．６ドル（＋３８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４８．１セント（＋２５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．７５セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５１．２５セント（－２６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．８６（－２．５５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．６２ドル（－１．５３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２６．６ドル（＋３８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４８．１セント（＋２５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．７５セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５１．２５セント（－２６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．８６（－２．５５）
出所：MINKABU PRESS