・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．６２ドル（－１．５３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２２６．６ドル（＋３８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２４８．１セント（＋２５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３２．７５セント（＋８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４８．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０５１．２５セント（－２６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．８６（－２．５５）

出所：MINKABU PRESS