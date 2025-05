「due to」の意味は？ある程度英語がわかる人なら簡単...？【1分英会話】

正解は「〜のために、〜のせいで」でした!

「due to」は理由や原因を表すときに使われるフレーズ。

「〜のために」と聞くと「because of」が思い浮かぶ人が多いと思いますが、「due to」はもう少しフォーマルな表現。

日本語の「〜のゆえに」といった意味あいが近いですよ。

「The game was called off due to heavy rain.」

(試合は大雨のために中止になった)