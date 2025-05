2024年の人気1レースクイーンで「デカ盛りハンター」でもある水瀬琴音(28)が16日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニスカ姿を披露した。

「Coffee in hand, sunshine on my back, and a little bit of attitude.今日も相棒はソイラテちゃん」とつづり、超ミニスカ姿でティーカップを手にしているショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「可愛くて素敵です」「こちゃまるさんの笑顔と青空、めちゃくちゃお似合い」「琴音さん、めっちゃ綺麗&可愛い お似合いです」「カッコ可愛いお姉さんだなぁ」「スタイル抜群カッコいいー!」などの声が寄せられている。

水瀬は、1月11日に開催された、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気1を決める「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」の「デカ盛りハンターチーム」メンバーでもある。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W61・H87。血液型O。趣味・特技はサウナ、食べ歩き、大食い。