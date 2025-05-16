１６日の主なマーケットイベント １６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１８：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：東北新社<2329>，佐藤食品<2814>，ホリイフード<3077>，大木ヘルス<3417>，フジＨＤ<4676>，東映アニメ<4816>，アーレスティ<5852>，ヨシタケ<6488>，創健社<7413>，ムサシ<7521>，カナデン<8081>



出所：MINKABU PRESS