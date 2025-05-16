１６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：東北新社<2329>，佐藤食品<2814>，ホリイフード<3077>，大木ヘルス<3417>，フジＨＤ<4676>，東映アニメ<4816>，アーレスティ<5852>，ヨシタケ<6488>，創健社<7413>，ムサシ<7521>，カナデン<8081>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：東北新社<2329>，佐藤食品<2814>，ホリイフード<3077>，大木ヘルス<3417>，フジＨＤ<4676>，東映アニメ<4816>，アーレスティ<5852>，ヨシタケ<6488>，創健社<7413>，ムサシ<7521>，カナデン<8081>
出所：MINKABU PRESS