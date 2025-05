歌手のGACKTが、GACKT名義としては約8年ぶりとなる音源作品『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』をリリースすることが、16日に発表された。同作は、4月13日に東京・すみだトリフォニーホールで開催されたオーケストラとの公演をライブ録音したもので、自身の誕生日でもある7月4日に発売される。GACKTにとって約10年ぶりのオーケストラコンサートとなった今回の公演では、自身が率いるバンド・YELLOW FRIED CHICKENz(YOHIO、MiA、HIROTO、DAICHI、HIDEHIRO)と、グランドフィルハーモニック東京が共演。国内外で活躍する現役トップ奏者や若手演奏家が集結し、指揮は米田覚士氏が務めた。

収録曲は、当日のセットリストに準じた全13曲。メドレーを含む構成で、GACKTの楽曲とオーケストラサウンドが融合する世界が展開されている。2013年に東京フィルハーモニー交響楽団と行ったクラシック公演を経て、再びクラシックとロックの融合に挑んだ意欲作となる。リリース当日となる7月4日には、東京・ウェスティンホテル東京にて「魔王生誕饗宴2025」の開催も決定している。“狂気と美、そして歓喜が交錯する最も尊いダイナー”とのことで期待が膨らむ。『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』トラックリスト1. RETURNER -闇の終焉-2. 絵夢 -FOR MY DEAR-3. CUBE4. BLUE LAGOON -深海-5. REDEMPTION6. UNTIL THE LAST DAY7. BIRDCAGE8. LUST FOR BLOODFOUR SEASONS9. 白露 -HAKURO-、暁月夜 -DAY BREAKERS-、サクラ、散ル・・・10. 雪月花 -THE END OF SILENCE-11. CLAYMORE12. キミが待っているから13. LOST ANGELS