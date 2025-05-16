【日本】
実質GDP１次速報値（2025年 第1四半期）08:50　
予想　-0.2%　前回　0.6%（前期比)　
予想　-0.7%　前回　2.2%（前期比年率)
予想　3.2%　前回　2.9%（GDPデフレータ・前年比)

鉱工業生産（確報値）（3月）13:30　
予想　-1.1%　前回　-1.1%（前月比)
予想　-0.3%　前回　-0.3%（前年比)　
予想　N/A　前回　-1.1%（設備稼働率・前月比)

【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2025年 第1四半期）14:30
予想　7.4%　前回　7.3%（失業率)

ユーロ圏貿易収支（3月）18:00
予想　N/A　前回　240.0億ユーロ（季調前)　
予想　N/A　前回　210.0億ユーロ（季調済)

【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2025年 第1四半期）17:30
予想　2.0%　前回　2.0%（前期比)　
予想　3.1%　前回　3.1%（前年比)

【米国】
住宅着工件数（4月）21:30　
予想　137.0万件　前回　132.4万件（住宅着工件数)
予想　3.3%　前回　-11.4%（住宅着工件数・前月比)　
予想　145.2万件　前回　146.7万件（住宅建築許可件数)
予想　0.0%　前回　0.5%（住宅建築許可件数・前月比)

輸入物価指数（4月）21:30
予想　-0.4%　前回　-0.1%（前月比)
予想　-0.3%　前回　0.9%（前年比)

輸出物価指数（4月）21:30　
予想　-0.5%　前回　0.0%（前月比)
予想　2.2%　前回　2.4%（前年比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00
予想　53.0　前回　52.2（ミシガン大学消費者信頼感指数)

対米証券投資（3月）17日05:00
予想　N/A　前回　1120.0億ドル（対米証券投資)

※予定は変更することがあります