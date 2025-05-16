【日本】

実質GDP１次速報値（2025年 第1四半期）08:50

予想 -0.2% 前回 0.6%（前期比)

予想 -0.7% 前回 2.2%（前期比年率)

予想 3.2% 前回 2.9%（GDPデフレータ・前年比)



鉱工業生産（確報値）（3月）13:30

予想 -1.1% 前回 -1.1%（前月比)

予想 -0.3% 前回 -0.3%（前年比)

予想 N/A 前回 -1.1%（設備稼働率・前月比)



【ユーロ圏】

フランス雇用統計（2025年 第1四半期）14:30

予想 7.4% 前回 7.3%（失業率)



ユーロ圏貿易収支（3月）18:00

予想 N/A 前回 240.0億ユーロ（季調前)

予想 N/A 前回 210.0億ユーロ（季調済)



【香港】

実質ＧＤＰ(確報)（2025年 第1四半期）17:30

予想 2.0% 前回 2.0%（前期比)

予想 3.1% 前回 3.1%（前年比)



【米国】

住宅着工件数（4月）21:30

予想 137.0万件 前回 132.4万件（住宅着工件数)

予想 3.3% 前回 -11.4%（住宅着工件数・前月比)

予想 145.2万件 前回 146.7万件（住宅建築許可件数)

予想 0.0% 前回 0.5%（住宅建築許可件数・前月比)



輸入物価指数（4月）21:30

予想 -0.4% 前回 -0.1%（前月比)

予想 -0.3% 前回 0.9%（前年比)



輸出物価指数（4月）21:30

予想 -0.5% 前回 0.0%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)



ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00

予想 53.0 前回 52.2（ミシガン大学消費者信頼感指数)



対米証券投資（3月）17日05:00

予想 N/A 前回 1120.0億ドル（対米証券投資)



※予定は変更することがあります

外部サイト