本日の予定【発言・イベント】
13:00 中村日銀審議委員、西日本政経懇話会で講演
15:00 テデーン・スウェーデン中銀総裁、講演
20:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁「貿易戦争と地政学リスク：不確実性の時代における金融政策」講演
17日0:00 ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、FRB主催トーマス・ラウバック研究会議出席
トランプ米大統領、中東訪問（～16日）
NATO非公式外相会合（トルコ、～16日）
FRB主催トーマス・ラウバック研究会議「景気循環、インフレのダイナミクス、金融政策」（～17日）
17日（土）
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、中国清華大学主催「世界経済の分断がもたらす課題」出席
バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、講演（質疑応答なし）
18日（日）
FRB年次金融市場会議（フロリダ、22日まで）
ウィリアムズNY連銀総裁、アトランタ大学卒業式で挨拶
※予定は変更することがあります
15:00 テデーン・スウェーデン中銀総裁、講演
20:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁「貿易戦争と地政学リスク：不確実性の時代における金融政策」講演
17日0:00 ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、FRB主催トーマス・ラウバック研究会議出席
トランプ米大統領、中東訪問（～16日）
NATO非公式外相会合（トルコ、～16日）
FRB主催トーマス・ラウバック研究会議「景気循環、インフレのダイナミクス、金融政策」（～17日）
17日（土）
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、中国清華大学主催「世界経済の分断がもたらす課題」出席
バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、講演（質疑応答なし）
18日（日）
FRB年次金融市場会議（フロリダ、22日まで）
ウィリアムズNY連銀総裁、アトランタ大学卒業式で挨拶
※予定は変更することがあります