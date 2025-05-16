　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円高の3万7800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40674.11円　　ボリンジャーバンド3σ
39012.87円　　ボリンジャーバンド2σ
37910.00円　　5日移動平均
37845.30円　　200日移動平均
37800.00円　　16日夜間取引終値
37755.51円　　15日日経平均株価現物終値
37665.00円　　一目均衡表・転換線
37351.64円　　ボリンジャーバンド1σ
36996.67円　　75日移動平均
35690.40円　　25日移動平均
35630.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34790.00円　　一目均衡表・基準線
34342.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34029.16円　　ボリンジャーバンド-1σ
32367.93円　　ボリンジャーバンド2σ
30706.69円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース