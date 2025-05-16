日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円高の3万7800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40674.11円 ボリンジャーバンド3σ
39012.87円 ボリンジャーバンド2σ
37910.00円 5日移動平均
37845.30円 200日移動平均
37800.00円 16日夜間取引終値
37755.51円 15日日経平均株価現物終値
37665.00円 一目均衡表・転換線
37351.64円 ボリンジャーバンド1σ
36996.67円 75日移動平均
35690.40円 25日移動平均
35630.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34790.00円 一目均衡表・基準線
34342.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34029.16円 ボリンジャーバンド-1σ
32367.93円 ボリンジャーバンド2σ
30706.69円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40674.11円 ボリンジャーバンド3σ
39012.87円 ボリンジャーバンド2σ
37910.00円 5日移動平均
37845.30円 200日移動平均
37800.00円 16日夜間取引終値
37755.51円 15日日経平均株価現物終値
37665.00円 一目均衡表・転換線
37351.64円 ボリンジャーバンド1σ
36996.67円 75日移動平均
35690.40円 25日移動平均
35630.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34790.00円 一目均衡表・基準線
34342.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34029.16円 ボリンジャーバンド-1σ
32367.93円 ボリンジャーバンド2σ
30706.69円 ボリンジャーバンド3σ
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