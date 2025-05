英語で「イライラする」は何て言う？ 腹が立っている時に使える英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、「イライラする」の英語表現について。友人と喧嘩したときや誰かに怒りを感じたとき、物事が思うように進まないときなどに腹が立ってイライラすることがありますが、このイライラした状態を英語ではどのように表現するのでしょうか。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「イライラする」の英語表現

「イライラする」と言いたいとき、英語ではどんな表現があるか知っていますか? 感情の強さや相手との関係性によって、さまざまな言い方があります。今回は、日常会話でよく使われる表現をいくつか紹介します。

【1】I'm irritated. 「イライラしているんだ」

【解説】「irritated」は怒りや不快感を感じているときに使います。「I'm irritated by all the noise outside.(外の騒音にイライラしているんだ)」などのように、「by(〜によって)」と一緒に使われることが多いです。

【2】I'm annoyed. 「イライラしている・ムカついている」

【解説】「annoyed」は「irritated」よりも少しカジュアルな表現で、より感情的なニュアンスが含まれます。「I'm annoyed with my little brother.(弟にイライラしている)」のように、前置詞には「with」を使います。

【3】I'm pissed off. 「すごくムカつく」

【解説】「pissed off」は強めの表現で、友達同士の間などで使われます。カジュアルな印象があるので、フォーマルな場では使うのは避けましょう。「He pissed me off!(彼にムカついた!)」など、ムカつかせた人を主語にする言い方もあります。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新!

