¡ÚÂ®Êó¡Ûºë¶Ì¡¦È¬Ä¬Æ»Ï©´ÙË×¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ°ú¤¾å¤²¤ò³«»Ï¡¡½Åµ¡»È¤¤²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤«¤éÃÏ¾å¤Ø¡¡»ö¸ÎÈ¯À¸100Æü¤¢¤Þ¤ê
º£Ç¯1·î¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ê¤É¤ÏÀè¤Û¤É¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤òÃÏ¾å¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯1·î¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î2Æü¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Î±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤«¤é74ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¾å¤Ø¤È±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ï²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸©¤Ê¤É¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Î°ú¤¾å¤²ºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Î¿¿¾å¤Ë³«¤±¤¿·ê¤Ê¤É¤«¤é¡¢½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏ¾å¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ïº£¸å¡¢²õ¤ì¤¿²¼¿åÆ»´É¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²¼¿åÆ»´É¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖÊ£Àþ²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÉüµì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï5Ç¯¤«¤é7Ç¯¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£