Image: Sklo Studio/Shutterstock

マスクに次ぐ、いやマスク以上に手軽な感染予防策があるかもしれません。ガムを噛むだけ、だそうです。

豆のタンパク質で菌を中和

Image: Yuwei Guo, Rachel Kulchar, Rahul Singh, and Geetanjali Wakade/Courtesy of Henry Daniell

ペンシルベニア大学歯学部のチームが研究開発しているというのが、菌を中和する特殊なガムです。このガムは、フジマメ(Lablab purpureus)という種類のお豆の粉から作られています。

フジマメに含まれる「FRIL」というタンパク質は、特定のウイルスを閉じ込め中和するはたらきを持っており、これが2種類のインフルエンザA株(H1N1、H3N2)と、2種類のヘルペス(HSV-1、HSV-2)に効果があったそうです。

Image: University of Pennsylvania

ヒトでの研究はまだ行われていないものの、研究用の装置が1粒2gの豆ガムを噛むと、40mgで95%の菌を中和できたという結果がでています。

研究チームは今年アメリカ全土で再び拡大した鳥インフルエンザの対抗策として、まず本研究が役立てばいいと考えています。

ガムを噛むだけで感染予防できるなら、電車など人の多い場所ではぜひ積極的にとりいれたいものです。何味なんだろうか。

Source: University of Pennsylvania via New Atlas