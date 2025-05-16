大阪杯・ベラジオオペラと横山和生騎手 (C)masamasa

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　JRAは、第66回宝塚記念ファン投票の第1回中間発表の得票数上位を発表した。宝塚記念ファン投票は5月25日（日）まで特設サイトで受付中で、次回の第2回中間発表は5月22日（木）。

宝塚記念ファン投票：第1回中間結果上半期のグランプリ

有効投票数：119万4691票
1　ベラジオオペラ　9万1593票
2　レガレイラ　8万2841票
3　アーバンシック　7万2751票
4　ダノンデサイル　6万6920票
5　チェルヴィニア　6万275票
6　ブローザホーン　5万8337票
7　ジャスティンパレス　5万6086票
8　クロワデュノール　4万5790票
9　ソールオリエンス　3万8962票
10　ヘデントール　3万7785票
11　ドゥレッツァ　3万7573票
12　ソウルラッシュ　3万5490票
13　ミュージアムマイル　3万3078票
14　テーオーロイヤル　2万5542票
15　アルマヴェローチェ　2万3500票
16　タスティエーラ　2万550票
17　サトノレーヴ　1万9067票
18　シンエンペラー　1万9034票
19　アドマイヤズーム　1万8655票
20　エンブロイダリー　1万6992票