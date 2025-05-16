べラジオオペラが9万票超えで1位…宝塚記念ファン投票第1回中間発表
JRAは、第66回宝塚記念ファン投票の第1回中間発表の得票数上位を発表した。宝塚記念ファン投票は5月25日（日）まで特設サイトで受付中で、次回の第2回中間発表は5月22日（木）。宝塚記念ファン投票：第1回中間結果上半期のグランプリ
有効投票数：119万4691票
1 ベラジオオペラ 9万1593票
2 レガレイラ 8万2841票
3 アーバンシック 7万2751票
4 ダノンデサイル 6万6920票
5 チェルヴィニア 6万275票
6 ブローザホーン 5万8337票
7 ジャスティンパレス 5万6086票
8 クロワデュノール 4万5790票
9 ソールオリエンス 3万8962票
10 ヘデントール 3万7785票
11 ドゥレッツァ 3万7573票
12 ソウルラッシュ 3万5490票
13 ミュージアムマイル 3万3078票
14 テーオーロイヤル 2万5542票
15 アルマヴェローチェ 2万3500票
16 タスティエーラ 2万550票
17 サトノレーヴ 1万9067票
18 シンエンペラー 1万9034票
19 アドマイヤズーム 1万8655票
20 エンブロイダリー 1万6992票