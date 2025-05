◇インターリーグ ドジャース9―3アスレチックス(2025年5月14日 ロサンゼルス)

はるかかなたの銀河まで飛ばした――。ドジャースの大谷翔平投手(30)が14日(日本時間15日)、アスレチックス戦の初回に今季3本目の先頭打者本塁打となる13号ソロを放った。6回には内野安打を記録し、2試合ぶりのマルチ安打で好調ぶりをアピール。恒例の「スター・ウォーズ・ナイト」で大暴れし、先発した山本由伸投手(26)の5勝目をアシストした。

伝説の人気SF映画「スター・ウォーズ」シリーズで、膨大な熱エネルギーを放出する光の刃を意味する。そのライトセーバーがいきなりさく裂した。初回、先頭の大谷が新人右腕、ホグランドのスライダーを一閃(いっせん)。打球速度108・2マイル(約174キロ)の痛烈な打球はあっという間に右翼席中段に届いた。

大リーグ公式サイトのSNSは「大谷がフォース(同シリーズで意味する“見えない力”)を使った」などと大興奮のまま伝え、バットを青いライトセーバーに見立てた合成動画も投稿した。今季3度目、通算15度目の先頭弾。24年にシュワバー(フィリーズ)が記録した年間15度のメジャー記録に迫る同11本ペースでチームを勢いづけた。

恒例の「スター・ウォーズ・ナイト」。試合前のグラウンドには同シリーズで人気キャラクターのR2―D2や、主人公ルーク・スカイウォーカー最大の宿敵ダース・ベイダーらが登場した。独特の雰囲気の中、前日に1―11で大敗した相手に「逆襲」した。

「新たなる希望」もあった。1点を追う5回に、同じ代理人事務所CAAの金慧成(キム・ヘソン)がメジャー初本塁打。大谷は本塁付近で左手で右手を支えながらグータッチで祝福。金慧成は「由伸に説明したら、大谷さんに伝わった。リスペクトを表す韓国スタイル」と笑った。大谷に2戦続けて登板日に本塁打を打ってもらった山本は「大谷さんが打つとチームに勢いがつく」と、トロンボーンを演奏するようなポーズで出迎えた。

このオフのド軍は大型補強で悪の「帝国」ともやゆされたが、故障者が相次ぎ、佐々木も右肩の負傷で離脱した。貯金13で地区首位ながら2位パドレスとは0・5ゲーム差。故障者の「帰還」まで耐えるしかない。

大谷は5月は打率・354、6本塁打と好調。May the force be with you――.(フォースと共にあらんことを)。世界一連覇という物語の新章に向け、背番号17がチームをけん引する。(奥田 秀樹通信員)

≪通算15本目≫ 大谷の先頭打者本塁打は4月29日のマーリンズ戦以来、今季3本目、通算15本目。日本選手の最多はイチローの37本で、大谷は2番目。メジャー最多はリッキー・ヘンダーソン(アスレチックスなど)の81本、2位は現役選手のジョージ・スプリンガー(ブルージェイズ)の60本。大谷はアスレチックス戦で21本塁打目で、球団別でレンジャーズ戦と並び最多。

≪“選ばれし者”感謝「午後休み」で幸運≫

大谷の先頭打者アーチのボールを拾ったのは中国系米国人のダニエル・アナヤさん(39)。ド軍ファンで多い時は年間10試合ほど観戦するというが「幸せ、最高です。人生で初めて手に入れた小さなボールだから、大事にしようと思ってます。手元に置いておきます」。建設関係の仕事に携わっており、この日は午前中に仕事。「午後は休みで試合に来ることができた」と幸運に感謝していた。