¿·¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Î¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¤¿¤¾¡Á¡Á¡ª
¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡õ¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Ð¥Á¥§Ì±¡Ê¢¨¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¡Á¤ó¡ª¡¡ºÆ¤Ó¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ËÍ¯¤¯µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡ª
ºòÇ¯2024Ç¯¤Ï½÷À¤¬¼çÌò¤Î¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤ÏÃËÀ¤¬¼çÌò¤Î¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2²óÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤«¤é¤ÎºÆ½Ð±é¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¿·¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Ï¡Öº£²ó¤¬½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡×¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÊý¤Ê¤Î¤«ÇÛ¿®Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¢ö
¡Ú¿·¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡Û
Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Î¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡£À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿1¿Í¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡×¤Î±¿Ì¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºÂ¤ò½ä¤ê¡¢À³Ê¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë6ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ïµ×¼¡ÊÆ°ìµ±¡Ê¤¯¤¸¤á ¤«¤º¤¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£30ºÐ¤ÎºÇÇ¯¾¯¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤â¤¢¤ë¸½Ìò°å»Õ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä!!
²ÚÎï¤Ê¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¤ª´éÎ©¤Á¤ÎÀµÅýÇÉ¥¤¥±¥á¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥Á¥§Ì±¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¿ÍÊªÁü¡Û
ÇÛ¿®¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¡¢YouTube¤Ç¤Ï¿·¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¤Þ¤ººÇ½é¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡Öµ×¼¡ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£±¦¤«¤é¸«¤Æ¤âº¸¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢360ÅÙÊý¸þ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥µ¥à¥¬¥¤¤Ç¤¹!!¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï
¡¦²ÈÂ²Ãç¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÎÉ¤µ¤½¤¦¡Ê¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤â½Ð±é¡Ë
¡¦¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤ä¤µ¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ö¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤µ¤â¤¢¤ë
¡¦¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤
¡¦¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï³Ð¸ç¤È¹ÃÈåÀ¡×¡Ö¡Ê¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡Ë·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÍýÁÛ¤Î¥Ð¥Á¥§¥é¡¼Áü¡á¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È / ½÷À¤¿¤Á¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È
¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎ¹Ï©¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤«¤®¤ê¡Ö¥¨¥¨¥È¥³¤Î¤´»ÒÂ©¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ë¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¤ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ù¡Û
¡Ø¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó6¤ÎÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¢£2025Ç¯6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë20»þ¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï
6·î5Æü20»þ¡§Âè1ÏÃ¡ÁÂè4ÏÃ
6·î12Æü20»þ¡§Âè5ÏÃ¡ÁÂè7ÏÃ
6·î19Æü20»þ¡§Âè8ÏÃ¡ÁÂè9ÏÃ
¡Ä¡Ä¤ª¤ä¡©¡¡Á´9ÏÃ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢²áµî²ó¤è¤ê¤â1¡Á3ÏÃ¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¾!!!!!
»²¾È¸µ¡§Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¢YouTube¡¢Instagram @bachelorjapan¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch
Photo¡§©2025 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved