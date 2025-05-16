Æ¨¤²¤¿¼Ö¤òÈ¯¸«¤â¡ÄÃË2¿Í¤ÏÆ¨ÁöÃæ¡¡¾®³ØÀ¸4¿Í¤Ò¤Æ¨¤²¡¡¥É¥é¥ì¥³¡È¿·±ÇÁü¡É¤Ç¸«¤¨¤¿Æ¨Áö·ÐÏ©¡¡±¦ÀÞ¡¦º¸ÀÞ¤ò·«¤êÊÖ¤·È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤â¡Únews23¡Û
ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸4¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡£Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬¸½¾ìÉÕ¶á¤Î»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË2¿Í¤ÏÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£
14Æü¡¢ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ÃË»Ò»ùÆ¸4¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡£Æ¨¤²¤¿¼Ö¤¬¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬15ÆüÌë¡¢¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤Ç±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤«¤é2¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿»°¶¿»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àî¸ý¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎSUV¼Ö¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¢¤Ï¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Ï·Ù»¡½ð¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²¤¿ÃË2¿Í¤Ïº£¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£
½»Ì±
¡Ö¼«Ê¬¤Î²æ¤¬»Ò¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¡¢¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖÉÝ¤¤¡£Áá¤¯Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÈÖ¹æ¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼Ö¤Î¡×
»ö·ï¤Ï14Æü¸á¸å4»þ¤´¤íÈ¯À¸¡£6Ç¯À¸¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸1¿Í¤¬Â¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë½Å½ý¡¢Æ±µéÀ¸3¿Í¤¬¤¹¤ê½ý¤Ê¤É¤Î·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Ï©¾å¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¿åÅû¤ò½¦¤¦½÷¤Î»Ò¤ä¡¢·¤¤¬Ã¦¤²¤¿¤Þ¤ÞÂ¤ò°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¯ÃË¤Î»Ò¤Î»Ñ¤¬¡£
¾®³ØÀ¸¤é¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀSUV¼Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï1¿Í¤ÎÃË¡£¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÈÊ¿¼Õ¤ê¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¤Î´¶¤¸¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
ÊÌ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤ò¸å¤í¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¦¤í¤Ä¤¯ÃË¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤é¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¢¤È¡¢µß¸îÁ¼ÃÖ¤ò¤»¤º¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎÆ±¾è¼Ô¤ÎÃË¤È¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö·ë¹½¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¶¯¤¯Æ§¤ó¤À´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ö¤ï¤¡¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤âÆ¨¤²¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤¹¤é¤ï¤«¤Ã¤¿Æ¨¤²Êý¤À¤Ã¤¿¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ö·ïÄ¾¸å¤Î±ÇÁü¤Î¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤òÆþ¼ê¡£Æ¨Áö¥ë¡¼¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÄ¾¸å¡¢Æ¨Áö¤¹¤ë¼Ö¤òÁ°Êý¤«¤éÂª¤¨¤¿±ÇÁü¡£½»Âð³¹¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢T»úÏ©¤ò¤Û¤È¤ó¤É½ù¹Ô¤»¤ºº¸¤Ø¡£ºÆ¤ÓT»úÏ©¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï±¦ÀÞ¤·¡¢µÕ¤ÎÊý¸þ¤ØÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¦ÀÞ¡¦º¸ÀÞ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¼Ö¤òºÆ¤ÓÂª¤¨¤¿¤Î¤Ï´´ÀþÆ»Ï©¡£¹²¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼Ö¤Ï¶Ê¤¬¤ëºÝ¡¢È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤ËÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¤ÏÏÆÆ»¤Ø¡£±ÇÁü¤«¤é»Ñ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï10ÉÃ¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤«¡¢¼Ö¤Ï¤Ï¤ë¤«Àè¤Ë¡£Ï©ÃÏ¤òº¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Æ¨Áö¼Ö¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¹ï¤Ï»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½10Ê¬¸å¡£¼Ö¤Î²£¤ò²¼¹»Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±¦ÀÞ¤·¡¢»°¶¿Ãæ±û±Ø¤ÎÊýÌÌ¤ØÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£