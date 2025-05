【ミヤコ(水着)メモリアルロビーVer.】 5月16日 出荷開始 価格:12,000円

グッドスマイルカンパニーは、スケールフィギュア「ミヤコ(水着)メモリアルロビーVer.」の出荷を5月16日に開始する。価格は12,000円。

本商品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、潜入作戦のため水着に着替えたSRT特殊学園所属、RABBIT小隊の小隊長「ミヤコ(水着)」のメモリアルロビーを立体化したもの。早朝に1人で泳いでいたミヤコと出会うシーンをスケールフィギュアで忠実に再現している。

泳いだ後の濡れた水着の質感や湿った髪も造形と彩色で表現。メモリアルロビーの朝焼けを一緒に迎えるような、逆光で透けるフリルにはクリアパーツが使用されている。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。