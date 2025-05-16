ハセガワ、プラモデル「ウィリアムズ FW14 “スーパーディテール”」本日より出荷開始！
【ウィリアムズ FW14 “スーパーディテール”】 5月16日 出荷開始 価格：15,180円
【メタル】
【エッチング】
【アルミ部品】
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
ハセガワは、プラモデル「ウィリアムズ FW14 “スーパーディテール”」を5月16日に出荷開始する。価格は15,180円。
メタル、エッチングパーツ、アルミ部品が多数追加された「ウィリアムズ FW14」が登場。カウルパーツカラーは、ホワイトとなっている。
デカール（マーキング）には、「1991年F1世界選手権 出場車 ウィリアムズ グランプリ エンジニアリング チーム Car No.5 ドライバー：ナイジェル マンセル」と「1991年F1世界選手権 出場車 ウィリアムズ グランプリ エンジニアリング チーム Car No.6 ドライバー：リカルド パトレーゼ」が付属する。
「ウィリアムズ FW14 “スーパーディテール”」
【メタル】
エンジン
ギアボックス
エキゾーストマニホールド
ラジエター
ホイール
電子機器など
【エッチング】
ラジエター
リアウイング支柱など
【アルミ部品】
ホイール内側パーツ
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※発売日は流通により前後する場合があります。