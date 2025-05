【「うえきの法則エキシビション~福地翼短編集~」】 5月16日 発売 価格:880円

小学館は、マンガ「うえきの法則エキシビション~福地翼短編集~」を5月16日に発売する。価格は880円。

本書は漫画家・福地翼氏による短編集。「うえきの法則」本編では見られなかった植木VS佐野の本気の戦いが描かれているほか、単行本未収録だった「うえきの法則外伝~もうひとりのロベルト十団~」など計6本の読み切りを収録している。

また同日には、福地翼氏の最新作「パラショッパーズ」の1巻も発売される。

【「うえきの法則エキシビション~福地翼短編集~」あらすじ】

『うえきの法則』が令和によみがえる!!

『うえきの法則』内では描かれなかった最後のバトル、植木VS佐野の本気の戦いが描かれる!!

他にも単行本未収録だった『うえきの法則外伝~もうひとりのロベルト十団~』など珠玉のよみきり計6本を収録!!

ファンならずとも必見の短編集!!

収録作品

『王様はエライ人』

『うえきの法則外伝~もうひとりのロベルト十団~』

『クイズイズ』

『ピタとポロ』

『キヅキノB』

『うえきの法則 エキシビション』

