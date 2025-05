【「東京卍リベンジャーズ ~場地圭介からの手紙~」6巻】 5月16日 発売 価格:660円

講談社は、マンガ「東京卍リベンジャーズ ~場地圭介からの手紙~」の6巻を5月16日に発売する。価格は660円。

本作は「東京卍リベンジャーズ」の公式スピンオフ。本編では明かされなかった松野千冬と場地圭介の物語が描かれている。

6巻は最終巻となり、千冬と場地、龍星が仲間と未来を守るためにそれぞれの道を選ぶ。

またおまけマンガや初版限定イラストカード、描き下ろしイラスト、抽選プレゼントなど、単行本限定の特典が多数用意されている。

【「東京卍リベンジャーズ ~場地圭介からの手紙~」6巻あらすじ】

松野千冬と場地圭介、

本編では明かされなかった二人の物語、完結。

場地が残してきた過去――謙彰と対峙すべく、新四谷傀團のアジトに乗り込んだ千冬たち。

しかし、謙彰と繋がっていた小次楼によって仕組まれていた「奇襲」は絶望的な局面を迎える。

千冬、場地、龍星。それぞれが仲間と未来を守るために選ぶ道とは――。

