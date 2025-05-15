TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¶á½ê¤Î½»Ì±
¡Ö¾®³ØÀ¸¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤Ë¤­¤¿¿Æ¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤É¤¤»ö·ï¤À¡×

Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢ËÌµþ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Ê£¿ô¤Î¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¾¯¤Ê¤¯¤â4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼Ö¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥­¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ê¤¯²ÃÂ®¤·¤Ê¤¬¤éÂçÀª¤Î¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢Ìµº¹ÊÌ¤ËÁÀ¤Ã¤¿»ö·ï¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡Åö¶É¤Ï±¿Å¾¼ê¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¤¤¤­¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£