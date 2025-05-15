¡Úµð¿Í¡ÛÆó²¬¥Ø¥Ã¥É¤¬àÊ³µ¯¤Î±ß¿Øá¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉé¤±¤¬¹þ¤à¤È¡Ø¥·¥å¥ó¡Ä¡Ù¤È¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£µÆü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£±¡½£µ¤ÇÇÔ¤ìº£µ¨½é¤Î£´Ï¢ÇÔ¡£¹Åç¤Ë¤Ïº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë£³¥¿¥Æ¤ò¤¯¤é¤¤¡¢Ãù¶â¤ÏÄì¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£»î¹ç¤Ï£²ÅÙ¤âËþÎÝ¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢£µ²óÆó»àËþÎÝ¤«¤éËÞÂÇ¡££¶²óÌµ»àËþÎÝ¤«¤é£²¤Ä¤Î»°¿¶¤È³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢·èÄêµ¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿£Ç¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡¢£·²ó¤Î¹¶·âÁ°¤Ë±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À¡£Æó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏµîÇ¯¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉé¤±¤¬¹þ¤à¤È¡Ø¥·¥å¥ó¡Ä¡Ù¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ø¤â¤¦°ì²ó¤Þ¤À¹Ô¤±¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î±ß¿Ø¤Ç¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Îý½¬Á°¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡Ä¡£¡Ö¡Ø²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÎÏ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ç¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç²¿¤È¤«¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£´°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿°¤Éôµð¿Í¡£¡ÖÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¡×¤¬ÉÔºß¤Îº£¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î°Ì´¤«¤éÃ¦¤¹¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£