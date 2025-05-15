北海道で最大震度4のやや強い地震 北海道・浦幌町
15日午後10時6分ごろ、北海道で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は十勝地方中部で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、北海道の浦幌町です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□北海道
浦幌町
■震度2
□北海道
帯広市 音更町 十勝清水町
芽室町 幕別町 十勝池田町
豊頃町 本別町 三笠市
むかわ町 新冠町 上士幌町
鹿追町 新得町 足寄町
中札内村 更別村 十勝大樹町
釧路市 標茶町 白糠町
■震度1
□北海道
士幌町 室蘭市 苫小牧市
白老町 厚真町 安平町
新ひだか町 陸別町 広尾町
釧路町 厚岸町 浜中町
鶴居村 札幌東区 札幌厚別区
札幌清田区 千歳市 北広島市
函館市 南富良野町 占冠村
北見市 日高地方日高町 平取町
浦河町 えりも町 弟子屈町
標津町 別海町 根室市
□青森県
平内町 外ヶ浜町 八戸市
野辺地町 七戸町 東北町
五戸町 青森南部町 階上町
むつ市 東通村
□岩手県
久慈市 盛岡市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。