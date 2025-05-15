　日本時間２１時３０分に米生産者物価指数（PPI）（4月）、ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）、小売売上高（4月）、新規失業保険申請件数（05/04 - 05/10）、フィラデルフィア連銀景況指数（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

生産者物価指数（PPI）（4月）21:30
予想　0.3%　前回　-0.4%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.7%（前年比)
予想　0.2%　前回　-0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.2%　前回　3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30
予想　-8.0　前回　-8.1（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

小売売上高（4月）21:30
予想　0.0%　前回　1.5%（1.4%から修正）（前月比)
予想　0.4%　前回　0.6%（0.5%から修正）（自動車除くコア・前月比)

新規失業保険申請件数（05/04 - 05/10）21:30
予想　22.9万件　前回　22.8万件（新規失業保険申請件数)
予想　188.1万件　前回　187.9万件（継続受給者数)

フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30
予想　-9.6　前回　-26.4（フィラデルフィア連銀景況指数)