まもなく米生産者物価指数PPIなどの発表 まもなく米生産者物価指数PPIなどの発表

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日本時間２１時３０分に米生産者物価指数（PPI）（4月）、ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）、小売売上高（4月）、新規失業保険申請件数（05/04 - 05/10）、フィラデルフィア連銀景況指数（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



生産者物価指数（PPI）（4月）21:30

予想 0.3% 前回 -0.4%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.7%（前年比)

予想 0.2% 前回 -0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.2% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30

予想 -8.0 前回 -8.1（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



小売売上高（4月）21:30

予想 0.0% 前回 1.5%（1.4%から修正）（前月比)

予想 0.4% 前回 0.6%（0.5%から修正）（自動車除くコア・前月比)



新規失業保険申請件数（05/04 - 05/10）21:30

予想 22.9万件 前回 22.8万件（新規失業保険申請件数)

予想 188.1万件 前回 187.9万件（継続受給者数)



フィラデルフィア連銀景況指数（5月）21:30

予想 -9.6 前回 -26.4（フィラデルフィア連銀景況指数)

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