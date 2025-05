Dannie Mayが、5月28日に配信シングル「色欲」をリリースすることを発表した。七つの大罪の一つとして知られる「色欲」。本楽曲は男女の“お互いに都合のいい関係”をテーマに制作され、人間の持つえぐみをDannie May独特のエキゾチックな雰囲気で現代風に落とし込んだ。持ち味であるボカロ×ネットロックの曲調に、初めて取り入れた生のブラスが艶やかさとヒリつきを生み出す、新感覚ミュージックとなっている。

ライブ情報



<Dannie May ONEMAN LIVE TOUR「スーパー・バケーション」>6月21日(土)広島 SIX ONE Live STAR6月22日(日)福岡 CB6月29日(日) 仙台 LIVE HOUSE enn 2nd7月5日(土) 名古屋 JAMMIN'7月6日(日) 大阪 Music Club JANUS7月12日(土)東京 恵比寿LIQUIDROOM企画/制作:Flat White Entertainment G.K./VINTAGE ROCK std.◆お問合せVINTAGE ROCK std.TEL.03-5787-5350 [平日12:00−17:00]/WEB http://vintage-rock.com/