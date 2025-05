千葉雄喜が、7月3日(木)に日本武道館で開催される初のワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」のゲストアクトを発表した。ゲストアクトとして出演が発表されたのは、「チーム友達」のRemixに参加しているDJ RYOW、Jin Dogg、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、\ellow Bucks、Young Coco(アルファベット順)の総勢8名。同時に、チケットの二次販売受付が開始された。

また、同時に千葉雄喜のセカンドアルバム『億万長者』から4本目のMVとなる「商売繁盛」が公開された。MV「商売繁盛」は先月東京都北区赤羽で開催された60年以上の歴史を誇る「赤羽馬鹿祭り」にて撮影された。<リリース情報>千葉雄喜『億万長者』2025年3月26日(水)発売https://chiba.lnk.to/okucd=収録曲=1. チェーンが歌う [Prod. Koshy & WondaGurl]2. たくさんある [Prod. Koshy & Bankroll Got It]3. BANK [Prod. Koshy]4. 億り人 [Prod. Koshy]5. 億万長者 [Prod. Koshy]6. 億単位 [Prod. Diego Ave]7. ユニクロ [Prod. Koshy & WondaGurl]8. 札の束たち [Prod. Koshy]9. 稼ごう [Prod. Koshy]10. 商売繁盛 [Prod. Koshy]11. 使いすぎ [Prod. Koshy]12. まずはイメージ [Prod. Koshy]13. 高い話 [Prod. Koshy]14. なんかデカく [Prod. Koshy]15. 規模 [Prod. Koshy & Diego Ave]16. 投資 [Prod. Koshy]All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)All Songs Mixing and Mastering by Jaycen Joshua<ライブ情報>千葉 雄喜 ― STAR LIVE2025年7月3日(木)日本武道館出演: 千葉雄喜Guest: DJ RYOW、Jin Dogg、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、\ellow Bucks、Young Coco開場 17:30 / 開演 19:00全席指定前売料金 10,000円(税込)問合せ:HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jpSMASH https://www.smash-jpn.com▶︎二次販売チケット受付URL ※チケット受付開始: 5/15(木)21:00〜・ローソン: https://l-tike.com/yukichiba/・ぴあ: https://w.pia.jp/t/chibayuki25/・イープラス: https://eplus.jp/yukichiba/