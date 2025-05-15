ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

カナダ住宅着工件数（4月）

予想 22.4万件 前回 21.42万件



21:30

カナダ製造業売上高（3月）

予想 -1.8% 前回 0.2%（前月比)



カナダ卸売売上高（3月）

予想 -0.2% 前回 0.3%（前月比)



21:30

米生産者物価指数（PPI）（4月）

予想 0.3% 前回 -0.4%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.7%（前年比)

予想 0.2% 前回 -0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.2% 前回 3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）

予想 -8.0 前回 -8.1



米小売売上高（4月）

予想 0.0% 前回 1.5%（1.4%から修正）（前月比)

予想 0.4% 前回 0.6%（0.5%から修正）（自動車除くコア・前月比)



米新規失業保険申請件数（05/04 - 05/10）

予想 22.9万件 前回 22.8万件



米失業保険継続受給者数（04/27 - 05/03）

予想 188.1万件 前回 187.9万件



米フィラデルフィア連銀景況指数（5月）

予想 -9.6 前回 -26.4



21:40

パウエルFRB議長、FRB主催トーマス・ラウバック研究会議「金融政策見直し・枠組み見直し」について講演（質疑応答なし）



22:15

米鉱工業生産指数（4月）

予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)

予想 78.0% 前回 77.8%（設備稼働率)



23:00

米企業在庫（3月）

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)



米NAHB住宅市場指数（5月）

予想 N/A 前回 40.0



ディングラ英中銀委員、会議「ショック時代のマクロ経済政策」出席



16日

3:05

バーFRB理事、イベント開会挨拶（質疑応答なし）



4:00

メキシコ中銀政策金利（5月）

予想 8.5% 前回 9.0%（オーバーナイト・レート)





FRB主催トーマス・ラウバック研究会議「景気循環、インフレのダイナミクス、金融政策」（17日まで）

トランプ米大統領 サウジ、UAE、カタール訪問（～16日）※トルコでのロシア-ウクライナ協議に参加せず

NATO非公式外相会合（トルコ、～16日）



米主要企業決算

ウォルマート、アプライドマテリアルズ



※予定は変更されることがあります。

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