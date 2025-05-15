21:15　
カナダ住宅着工件数（4月）
予想　22.4万件　前回　21.42万件

21:30
カナダ製造業売上高（3月）
予想　-1.8%　前回　0.2%（前月比)

カナダ卸売売上高（3月）
予想　-0.2%　前回　0.3%（前月比)

21:30
米生産者物価指数（PPI）（4月）　
予想　0.3%　前回　-0.4%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.7%（前年比)　
予想　0.2%　前回　-0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.2%　前回　3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）
予想　-8.0　前回　-8.1

米小売売上高（4月）
予想　0.0%　前回　1.5%（1.4%から修正）（前月比)　
予想　0.4%　前回　0.6%（0.5%から修正）（自動車除くコア・前月比)

米新規失業保険申請件数（05/04 - 05/10）
予想　22.9万件　前回　22.8万件

米失業保険継続受給者数（04/27 - 05/03）　
予想　188.1万件　前回　187.9万件

米フィラデルフィア連銀景況指数（5月）
予想　-9.6　前回　-26.4

21:40　
パウエルFRB議長、FRB主催トーマス・ラウバック研究会議「金融政策見直し・枠組み見直し」について講演（質疑応答なし）

22:15
米鉱工業生産指数（4月）
予想　0.1%　前回　-0.3%（前月比)
予想　78.0%　前回　77.8%（設備稼働率)

23:00
米企業在庫（3月）
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)

米NAHB住宅市場指数（5月）
予想　N/A　前回　40.0

ディングラ英中銀委員、会議「ショック時代のマクロ経済政策」出席

16日
3:05　
バーFRB理事、イベント開会挨拶（質疑応答なし）

4:00
メキシコ中銀政策金利（5月）
予想　8.5%　前回　9.0%（オーバーナイト・レート)


FRB主催トーマス・ラウバック研究会議「景気循環、インフレのダイナミクス、金融政策」（17日まで）
トランプ米大統領　サウジ、UAE、カタール訪問（～16日）※トルコでのロシア-ウクライナ協議に参加せず
NATO非公式外相会合（トルコ、～16日）

米主要企業決算
ウォルマート、アプライドマテリアルズ

※予定は変更されることがあります。