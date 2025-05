【ライブレポート】LiSA、ソロデビュー14周年を自身13回目の武道館公演で祝福

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■4種類の衣装で全20曲を歌唱!Billboard JAPANで8週連続1位を獲得した「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」も初披露

LiSAが、5月14・15日に東京・日本武道館で『LiSA LiVE is Smile Always~RiP SERViCE~』を開催。公演終演後には2025年9月から実施される全国ホールツアー『LiVE is Smile Always ~PATCH WALK~』が17ヵ所18公演で行われることが再度アナウンスされ、オフィシャル先行受付が開始となった。。

5月14・15日に日本武道館で実施された公演は、2日間合わせて2万人を動員。今回の武道館公演は4月20日に迎えたソロデビュー14周年を記念した公演で、LiSAとしての武道館公演は通算13回目となった。

見切れ席まで埋め尽くされた会場は今か今かとLiSAの登場を心待ちにしており、客席の照明が落ちると会場はペンライトでピンク色に染まる。1曲目からテレビアニメ『「鬼滅の刃」無限列車編』オープニングテーマ「明け星」をストリングスとともに可動式LEDパネルに囲まれて歌唱するLiSAに観客から驚きの声が上がった。

今回のライブは、LiSAの単独公演としては初となるストリングスチームを本格的に迎えて実施。映画『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』主題歌「炎」、TVアニメ『ソードアート・オンライン』オープニングテーマ「crossing field」を含む全20曲中8曲をストリングスチームとともに披露した。

ライブ中盤では、ソロデビュー14周年イヤーを迎えた想いについて「来年の15周年に向けてどう進んでいこうか、大きな節目を目の前にすると少しだけ不安になりました。そんな不安を切り裂いて皆さんがいつも迎えてくれて、サプライズをくれるので感謝を込めてこの歌を歌いたいと思います」と話し、映画『夏への扉 ―キミのいる未来へ― 』主題歌「サプライズ」を披露。

その後、2025年1月クールのTV アニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマとして国内外で大きな話題を呼び、Billboard JAPANの「グローバル・ジャパン・ソングスチャート」で8週連続1位を獲得した「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」を本公演で初披露し会場の熱気は最高潮に。

ライブ終盤にはTVアニメ『シャングリラ・フロンティア』2nd season 第1クール オープニングテーマ「QUEEN」をはじめ映画『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』日本語吹替版主題歌「REALiZE」、TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』オープニングテーマ「ADAMAS」などのヒットソングを矢継ぎ早に歌唱し、最後にはGirls Dead Monster名義の楽曲「Little Braver」を会場とともに熱唱し、ライブは幕を閉じた。

LiSAは4種類の衣装で全20曲を歌唱。ソロデビュー14周年イヤーの節目にふさわしいライブとなった。

