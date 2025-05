新体制になったLEEVELLESが4月4日、2025年第1弾楽曲にして7thデジタルシングル「Brand New Day」をリリースした。TVアニメ『この恋で鼻血を止めて』のオープニングテーマとして書き下ろした同曲は、“使い古した毎日も君となら特別な今日だ”と歌うアップテンポかつアンセミックなロックナンバーだ。EDMにインスパイアされたシンセオリエンテッドな音像の中で熱を放つバンドサウンドと前述の歌詞のパンチラインを聴くかぎり、「Brand New Day」が今後、彼らのライブにおいて重要な曲になることは、まず間違いない。



■7thデジタルシングル「Brand New Day」



2025年4月4日(金)配信開始

購入リンク:https://leevelles.lnk.to/brand.new.dayPR

※TVアニメ『この恋で鼻血を止めて』オープニングテーマ

■TVアニメ『この恋で鼻血を止めて』



▼放送情報

・4月2日よりフジテレビB8stationにて毎週水曜25時15分〜

・4月3日よりBSフジ「アニメギルド」にて毎週木曜24時30分〜

▼概要

地球を揺るがす超大作!エキサイティングヒーローラブコメディが爆誕。

時は未来。どこにでもいる平凡な女性のモカは刺激のない退屈な日々を送っていた。しかしある日、彼女が働くオフィスがエイリアンの戦いに巻き込まれてしまう。モカを助けたスーパー宇宙人のヤーセンだったが、彼が捕獲していた心原虫という寄生虫が誤ってモカに寄生してしまった。その虫に寄生された者は「退屈すると死んでしまう」という。日々死の脅威にさらされるモカと、彼女を救いたい不器用でまっすぐなヒーロー、ヤーセンの運命は…。

▶オープニングテーマ:「Brand New Day」LEEVELLES

▶エンディングテーマ:「Dead or Love」Soala

新曲をリリースするたび、バンドの成長を楽曲に刻み込むLEEVELLESは今回、どんな風に曲作りに取り組んだのか、メンバー3人に語ってもらうことがこのインタビューの主たる目的だが、その話の前に、病気の治療に専念するため3月に郄木皓平(Dr, Cho)が脱退したことをどう受け止めているのか尋ねたところ、3人は新しいLEEVELLESとして、これまでのLEEVELLESを超えるようなものを作っていこうと決意するまでの気持ちの変化を包み隠さずに話してくれた。◆ ◆ ◆──もちろん、今現在はすでに前向きな気持ちではあると思うんですけど、LEEVELLESが3人になるとなったとき、今後、どんな風にバンドに取り組んでいくのか、改めて話し合ったり、考え方を擦り合わせたりしたんでしょうか?小川紘輔(Vo, G, Pf):はい。僕ら3人はもちろんですけど、スタッフも交え、話し合いをさせてもらいました。打撃と言えば、けっこうな打撃じゃないですか。ドラマーがやめるって。寂しいって思いはもちろんあるし、これまで4人で一つの運命共同体というか、一つの生命体みたいな気持ちでやってきたものが、突然1人抜けて新しい形になるって、正直なことを言うと、怖かったです。これまでやってきたものが崩れちゃうようで。ただ、その先に、この3人でしかできないことっていうのもあると思えたんですよね。確かに郄木さんがやめたことはピンチではあるんですけど、それを逆に、バンドにとってチャンスに変えられる3人だと僕は思っているんですよ。これからのプレイについても話し合っているんですけど、「それぞれのキャラクターをもっと出していこう」とか「感情をもっと音に乗せてみよう」とか。それはSNSの使い方にも言えるんですけど、これまでできなかったことが逆にできるのかなってところで、ピンチをチャンスに変えて、これまでのLEEVELLESはLEEVELLESとして、これからは新しいLEEVELLESとして、これまでのLEEVELLESを超えるようなものを作っていこうという話はずっとしています。川粼純(G, Cho):本当に、「これからどうする?」ってところから話を始めたんですけど、それぞれの原点を、それぞれに見直したきっかけにもなったのかな。お陰で、やっていきたいことというのがさらに明確化されたところもあると思います。小川:そうだね。解像度は上がったかもしれない。活動する上で、どんなふうにやっていったほうがより確度高くできるのかってところが。ただ、やっぱり考えるじゃないですか、ネガティヴなことも。たとえば、解散を考えるバンドもいると思うんですよ、メンバーが抜けることで。でも、この3人においては、解散っていう言葉はまったく出てこなくて。──うんうん。小川:「だったら、どうしていこうか」って、すぐに未来の話ができたのはすごくよかったと思います。宮地正明(B, Cho):結果として、結束がさらに強くなったと思います。川粼:郄木さんからも「頑張ってほしい」って言われたので、頑張ろうって思いましたし。──なるほどなるほど。わかりました。では、早速、新曲「Brand New Day」について聞かせてほしいんですけど、この曲は「テレビアニメ『この恋を鼻血で止めて』のオープニングテーマをお願いします」というオファーがあってから作り始めたんですか?小川:そうです。「作品に寄り添ってほしい」というリクエストをいただいてから作りました。──『この恋で鼻血を止めて』というタイトルを聞いたとき、どんな作品なんだと思いましたか(笑)?小川:確かに(笑)。かなりインパクトがあるタイトルですよね。最初は何のこっちゃでしたけど、もともと中国で公開されていた作品なんですよ。だから、中国語のアニメを日本語の台本と付け合せながら見せていただいたら、“なるほど。そういうふうに話が進んでいくんだ”ってわかってきて。それに似合うような曲を、LEEVELLESのイメージを崩さないように作り上げようと思ってできたのが今回の「Brand New Day」なんです。──似合うような、というところでは、どんな曲にしようと考えたんですか?川粼:ポップでアップテンポっていうのはあったよね?小川:そうだね。アップテンポはマストな条件でした、僕らの中では。かつ明るい曲がいいんだろうなっていう。アニメを見ながら、“4つ打ちが合う”っていうアイデアが僕の中であって。あと、空を駆け抜けるシーンがあるので、そういう広いというか、開けた感じも欲しいと思いました。だから、開けた感じと4つ打ちで盛り上がる感じ。ただ、僕らとしてはそれを明るすぎないようにしたかったんですよ。──ところで、これまでLEEVELLESはメンバー全員で共作していましたが、今回は作詞・作曲のクレジットは、ともに小川さんひとりになっています。小川さんがイニシアティヴを取っていたということだと思うんですけど、なぜ、今回はそういう作り方になったんでしょうか?小川:実は、これまでも本当に全員でイーブンで作っていたかというと、そうではなかったんですよ。原曲をゼロイチで作ったメンバーが責任を持って、アレンジャーさんも含め、他のメンバーと一緒に作り上げるという風にやってきていて。それを“作詞・作曲:LEEVELLES”とクレジットしてきたんです。ただ、個人名を出すことで、“これはこのメンバーの曲なんだ”っていうことがわかった方が、聴いてくれる側もその個人の色が見えていいんじゃないかと。それで、今回からそうしてみたんです。──じゃあ、小川さんがゼロイチを作って、そこに川崎さんと宮地さんがアイデアを加えていった?川粼:もちろん「こうしてみたら」という意見は伝えましたけど、最終的に、どうするかってところでは、これまでで一番(小川)紘輔君が完成させたと言える曲ではあるのかな。小川:「花占い」とか「幸福のすゝめ」とか、それぐらいからアレンジャーさんとコミュニケーションを取りながら、“こういう風にしたい”と考えたものがちゃんと形になってきて。今回、それをちゃんと聴いてくれる人にもわかるようにしたという感じですね。──どこかのタイミングで小川さんは自分がバンドを引っ張っていかなきゃいけないと思ったんですか?小川:それはずっと思ってました、実は。2023年8月にメジャーデビューしたぐらいから、心境の変化がたくさんあったんですけど、“LEEVELLESの紘輔じゃなくて、小川紘輔がいるLEEVELLESにしたい”って僕は思っているんですよ。ボーカリストとしてバンドのフロントに立つ以上、そういう世界観をLEEVELLESという仲間と一緒に作り上げていきたいっていう思いがやっぱり強くて。そのためには自分が引っ張っていかないと、説得力はないし、そういう気持ちはきっと楽曲にも乗ると思うんですよね。──そうか。いや、インタビューをさせてもらうたびに小川さんの中で、そういう気持ちの変化と言うか、バンドを引っ張っていかなきゃという気持ちがどんどん大きくなってきているんじゃないかって感じていたんです。2023年3月に「Step&Step!」をリリースしたタイミングで、初めてインタビューさせてもらった時はけっこう控えめでしたよね(笑)?小川:そうでした(笑)。初めて尽くしで、どうしたらいいかわからなかったんです。でも、「ヨルヲカケル」以降、やっぱりメジャーデビューしたバンドとして戦っていかないと、ファンの方に失礼だし、他のバンドにも失礼だし、楽曲にも失礼だし、協力してくれる人にも失礼だなと思って。言ったら、バンドにおいて主役みたいなものじゃないですか、ボーカリストって。それが堂々としてなくてどうするって、その気持ちをちょっとずつ出せるようになってきたって感じです。川粼:変わったなって思いますよ。もちろん、徐々に徐々にではあったと思うんですけど、いい方向に変わっていく人間と普段から一緒に過ごせるっていうのは楽しいですよね。僕も刺激を受けますから。さっき「小川紘輔がいるLEEVELLESにしたい」って言ってましたけど、それは宮地も僕も変わらないんです。バンドを引っ張っていきたいという気持ちは同じくらい持っているので、そういう意味でも、いいボーカリストだと思います。もちろん、変わらないことが悪いことだとは思わないし、“絶対に変わらずこれで”って、ずっとそのままいく人もいらっしゃると思うんですけど、個人的には変化していく人が好きなので、自分がやっているバンドのボーカリストがそういう人であるのはいいなって思いながら、日々一緒に音楽をやってます。宮地:そういう風にやっていきたいっていう紘輔の思いは聞いていたんですけど、目に見えて強くなっていっていると言うか、カッコよくなっていってるのを横で見ていると、やっぱりテンションが上がりますよね。小川:うれしいんだけど(笑)。宮地:ライブも自分達のラジオも、その一個一個がちゃんとレベルアップしていっているように見えて、“俺もレベルアップしないと”ってずっと思ってます。──なるほど。楽曲のクレジットの裏には、そんな変化があったわけですね。小川:はい。◆インタビュー【2】へ──さて、そんな「Brand New Day」の歌詞の“退屈に感じている毎日を彩る”というテーマは、どんなところから導き出したんでしょうか?小川:“退屈すると死んでしまう”というテーマというか、そういう設定がアニメ自体にあるんですよ。サビの頭の歌詞が“僕ら気付けば大人になった”なんですけど、本当に気付いたら大人になってたなと思ったんです。それも同じことを繰り返しているうちに。これは僕個人の考えですけど、その同じことを繰り返している間って、退屈に感じていることが多くて。それもあっという間に時間が過ぎってしまったなって。今、4月に入って、“新学期になりました”とか“社会人になりました”とか“会社に新しい人が入ってきました”とか、環境の変化がみんなにいろいろあると思うんですけど、その時の頑張ろうという気持ちや新鮮だと感じていたものって、いつの間にかなくなることが多いじゃないですか。少なくとも僕はそんな風に感じることが多かったんです。だけど、それが「Brand New Day」という楽曲をきっかけに変わればいいなって……ちょっと稚拙な言い方かもしれないですけど、そんな日々の中で何かが光り輝けばいいなと思って、歌詞を書いていきました。“君となら特別な今日だ”という歌詞があるように、“君”に対するラブソングみたいな感じで作ってはいるんですけど、その“君”というのは必ずしも人じゃなくてもいいと思っているんです。──なるほど。小川:人によってはワンちゃんかもしれないし、部活動とかスポーツかもしれないし、僕らだったらファンかもしれないし、音楽かもしれないし。そういう身近にある何かと一緒に過ごすことによって、“毎日繰り返していたものに実は彩られているんだ”ってことに気づいてくれればいいなっていう思いから、ぼんやりとしていた輪郭がどんどん定まってきて、こういう歌詞になっていきました。──“君となら特別な今日だ”というところが「Brand New Day」の歌詞の中で重要なところだと思ったんですけど、その“君”というのは、確かに好きな人だけに限らず、LEEVELLESの皆さんにとってはファンかもしれないし、バンドメンバーかもしれないとは思いました。ただ、人じゃなくてもいいという発想はなかったので、今お話を聞きながらちょっとびっくりしました。小川:概念とか考え方とかでもいいと思うんです。僕はそういう幅広い意味で、“君”の捉え方をみんながしてくれたらいいなと思ってます。──『この恋で鼻血を止めて』というアニメのタイトルを考えると、以前リリースした「地獄の沙汰も愛次第」とか「明日は明日の風が吹く」とか、そういうちょっとユーモラスなところもあるひねったタイトルにしてもおもしろかったんじゃないかと思ったんです。だけど、逆に「Brand New Day」というシンプルというか、ストレートなタイトルになったところが興味深いと思いました。川粼:実は、“そういうタイトルを考えてみよう”というタイミングもあって、いくつか考えたんですよ。だけど、歌詞を最初から最後まで読むじゃないですか。そうすると、“やっぱり「Brand New Day」だよね、この曲は”って最終的になったんですよ。小川:Bメロで“Brand new day”って歌ってますからね。わかりやすさは大事だなとも思って、「Brand New Day」にしました。あと、「Brand New Day」というタイトルの曲が他にもいろいろある中で、この曲で戦っていけるって僕らが思えたことも大きかったです。──今おっしゃった“Brand new day”と歌う、ある意味リラックスしているようにも感じるBメロの展開がおもしろいと思いました。個人的には意表を突かれたというか、ちょっと不思議な感じもするんですけど、曲を作りながら自然にこういう展開になったんですか?小川:わりと自然だったかな。EDMっぽさを出したかったんです。──あー、なるほど。小川:それと広い感じも出したくて。ただ、ピークはやっぱりサビに持っていきたかったので、その助走として考えているんですけど。Bメロは、コーラスを重ねつつ、シンガンロングもあって、だんだん盛り上げるライザーというか。“視界は開けている”というところでぱっと止まって、サビでどんっていう流れは、そうですね。自然でした。──今、EDMとおっしゃったんですけど、シンセオリエンテッドな音像を打ち出しながら、実は、その中ではバンドの演奏がしっかりと熱を放っている。EDMっぽさというのは一つあったと思うんですけど、バンドとして、この曲でどんなところを見せたかったんでしょうか?小川:「幸福のすゝめ」とか、「地獄の沙汰も愛次第」とかと比べると、メジャーデビュー以前のLEEVELLESに寄った気はしているんです。だけど、そういう以前やっていた音楽と、メジャーデビューしてからの経験で得たノウハウやテクニックを融合させると、どうなるのかなっていうのはやってみたくて。それが新しいものを生むんじゃないかなと思っていました。──新しいLEEVELLESが感じられるところを挙げてもらうとしたら?小川:まず曲の雰囲気というか温度感。ちょっと青白い感じって言うのかな。表現がちょっと難しいですけど、メジャーデビュー前のアルバムに入れても馴染むような楽曲になってると思うんですよね。ただ、その中でメジャーデビュー以前はやってなかった急な転調とかは「幸福のすゝめ」で得たもので。あとは、畳み掛けるような早口の歌とかもメジャーデビュー以降にチャレンジして、LEEVELLESに取り入れたものですよね。Bメロのボーカルにオートチューンを掛けているんですけど、「無限未来」でちょっとだけチャレンジしたことがあったんですよ。それに「花占い」でボーカルチョップを入れた経験を踏まえて、今回やってみたんです。オートチューンを掛けて……何て言うのかな、ボーカルをケロった感じにするっていうことを。コーラスもこれまではシンプルだったんですけど、メジャーデビューしてから「コーラスをもうちょっと増やしてみたら?」という提案をいただいて、「明日は明日の風が吹く」で3声のハモリにチャレンジしてみたんですよ。その経験を生かしてみたんですけど、実はそういったことをふんだんに随所に織りまぜて、作り上げていった曲なんです。──転調と言えば、ギターソロの最後で転調していますね?川粼:気づいたら、転調してましたね(笑)。小川:気づけば、1音半下がってたね。──では、ここからは各パートのアプローチや聴きどころを聞かせてください。川崎さんは今回、ギターのアレンジにはどんな風にアプローチしていきましたか?川粼:さっき紘輔君がEDMと言ってましたけど、イントロのシンセは、かなり印象的な音色とフレーズで、言ったら、ギターがなくてもイントロとして成り立つと思うんですよ。“そこに敢えてギターを入れるのであれば、ギターの役割は何なのか?”っていろいろ考えて、“やっぱりカッティングだろう“と答えを出した上で、サビもイントロもずっとカッティングしてるんです。ギター単体でさらに一つノれるところを作るっていうことを意識しました。あと、サウンド面では、本来はもう少し歪みを落として、硬めの音で弾いたほうが聴感上気持ちいいと思うんですけど、それよりももう少しざらっとした音色で弾くっていう。最近自分の中で、ギターのタッチ、ニュアンス、グルーヴを含めて、壁になるような音と、奥行きがある音は、空間系エフェクターじゃなくても作れることに気づいたところがあって。そこの使い分けなんですけど、今回は“奥行きの方が欲しい。でも、音は前に飛んでくる”ってところで、音色とリズムにはかなりこだわりました。──なるほど。ディレイを掛けた単音フレーズが冒頭から印象的だったんですけど、それよりもカッティングだったわけですね。川粼:ええ。カッティングが今回のギターワークにおいては一番の肝だと思いました。あと、Aメロ等の風景を作るフレーズは奥で鳴ってる感じを空間系で作るというイメージで弾いているので。それとカッティングを合わせることで、結果うまいこと調和が取れたなと思っています。ギター本体もいろいろ試して、どれが一番合うのかけっこう悩んだんですけど、最終的にすごくいいところに着地できたと思います。──悩んだ結果、何を使ったんですか?川粼:カッティングは僕が持っているフェンダーのストラトキャスターのセンターピックアップと、ディレクターさんが最近買ったテレキャスターシンラインのミックスポジションの二択があって。そのどちらにしようか悩んだんですけど、シンラインを選びました。弾いたことがないギターだから、けっこう弾き応えが変わるんですけど、それも含め、何かいい方向に作用するんじゃないかって期待したんです。普段弾きなれているギターじゃないっていう気持ち的な部分もあったせいか、本当にいい音で弾けたんですよ。カッティング以外はストラトキャスターとか、普段使っている自分のテレキャスターとか、パートごとにいろいろ持ち替えました。──シンライン、欲しくなったんじゃないですか(笑)?川粼:はい。そのうち買うと思います(笑)。ただ、普通にカッティング用に使うギターじゃないから。──本来だったら、コードを思いっきり鳴らしたいギターですもんね。川粼:本来そういうプレイをするはずじゃないギターで、そういうプレイをするっていうのは、「幸福のすゝめ」の時に試したギブソンのES-335と同じくらい難しかったですね。──そんなところも一つ挑戦だったと。ギターソロはいかがでしたか?川粼:弾きやすかったですね。歌に被さるように入ってくるんですけど、ああいうの好きなんですよ。歌を受け継いで、そのまま進んでいくみたいなのが。音も歪ませ過ぎず、初々しさも出したいと思ってたんですけど、いい感じに仕上がったと思います。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──あれ、そうなると、Aメロから鳴るバッキングのギターは小川さんが?小川:そうです。──シューゲイザーサウンドと言ってもいいくらい歪んでいるんですけど、それぐらいの歪みが必要だと考えたんですか?小川:そうですね。今回ギターアンプは、これまで使ってたマッチレスからフェンダーのデラックスリバーブに変えたんですね。あの歪みはアンプで作ってるんですよ。抜ける音が欲しくて、ちょっとずつ歪みを足していったんですけど、おっしゃっていただいたようにバンドがしっかり演奏しているところにEDMの要素を加えるってことをやりたかったんです。もちろん狙ってやっているもので、レコーディング当日、音作りしていたら、結果、荒々しい音になったんですけど、それが逆に良かったと思います。──そして、宮地さんのベースは1番のAメロの終わりから弾き始めるメロディアスなフレーズがBメロでは跳ねるリフに変わるところが一つの聴きどころではないかと思うのですが、そこも含め、どんなふうにアプローチしていきましたか?宮地:おっしゃっていただいたところは、退屈な日々に天使の梯子みたいに光が射し込むようなイメージで弾きたいと思って、ちょっと思い切ったフレーズにしてみました。2番Bメロではそのままメロディも弾いていいます。サビとか、サビの後に繰り返すイントロのリフレインは、毎日に対してわくわくしている感じを出したくて。アクセルを徐々に踏み込むじゃないですけど、“わぁ!ワクワク!”じゃなくて、“なんだかワクワクしてきた”っていう感じを出そうと思って、ちょっと前のめりで弾きました。──いつも弾いている5弦のプレシジョンベースですか?宮地:はい。普段はフェンダーとエキゾチックの5弦のプレベを使っているんですけど、今回はエキゾチックで弾きました。あと今回、先輩から借りているダークグラスの歪みを使ってみたんですけど、それがすごく良くて。普段よりもちょっと攻めた音になっていると思います。──そんなバンドサウンドは、2番Bメロ以降、演奏の手数がぐっと増え、バンドならではの醍醐味を味わうことができるのですが、小川さんは今回、ボーカリストとしてどんなアプローチを? 「花占い」レコーディングドキュメントを見せてもらって、“ここまでシビアにボーカルのレコーディングに取り組んでいるんだ!?”とちょっとびっくりしたのですが、今回も同じくらいシビアにやっていったんですか?小川:はい。言葉の母音や子音の発音も大事にしつつ、シビアにやっていきました。いつも市川さんというボーカルディレクターの方にディレクションしていただいているんですけど、歌う前に、こういう風に歌いたいという方向性の擦り合わせをした上で、たとえば今回だったら、“僕ら気付けば大人になった”の“大人になった”という歌の着地を「そういう風に考えているんだったら、こうしてみたらどうだろう」みたいな案も出していただきつつみたいなやり方で録っていきました。僕の中にないものをいつも引き出してくれるので、毎回おもしろいんですよ。だから、今回もボーカルレコーディングはすごく楽しかったです。──今回は、どんなところを引き出してもらいましたか?小川:サビの“2人髪を靡かせて”と歌うメロディーがどんどん上がっていくんですけど、デモではちょっと軽めだったんですよ。それを下からすくい上げるような歌い方に変えるようにディレクションしていただいてから、その部分がけっこうフックになっているなと思って。デモではちょっと空回りしている気がしていたんですけど、それがどうしてなのかわからなかったんですよ。そのことを相談したら、「すくい上げるように歌って、タイム感をちょっと後ろにしてみるといいかもしれない」って的確なアドバイスがもらえたんですよ。それともう一つ、オチサビの“いつか立ち止まった時はきっと”のニュアンスもすごく大事にしていたんですけど、歌のタイミングがちょっと遅いんです。本来だったら、ジャストにタイム感を合わせると思うんですけど、「歌詞の立ち止まっている感じは、そういうところでも表現できるんだよ」って教えていただいて。“確かに”と思って、後ろ髪を引かれるような歌い方にしてみました。そういうところでも歌の表現の幅は、今回また広がったと思います。──早口になって言葉を畳み掛けるところは、リズムを取るのがすごく難しいんだろうなと思いながら聴いていましたが。小川:そこも一つ挑戦だったんですけど、別々の軸で進んでいた歌と楽器隊が段々と寄り添いながら、最後一つになるっていうことをやりたかったんですよ。歌はわりと単調というか、実は歌だけで見ると、それほど難しいことはしていないメロディーラインなんです。ただ、楽器隊のリズムに合わせることによって、複雑に絡み合っていく。それはけっこう狙い通りうまいことできたと思いますね。──なるほど。歌詞はもちろんですけど、演奏やアレンジでも物語を紡ぎ出そうしているLEEVELLESならではの魅力が、皆さんのお話を聞いて、さらにはっきりとわかって興味深かったです。それでは最後に、今後の活動予定も含め、2025年の抱負を聞かせてください。小川:毎年、目標を一つ掲げて、それに向かってその1年間を走ってきたバンドなので、2025年も“さらに一段上がったな”と思ってもらえるような集大成を、どこかのタイミングで見せたいと考えています。ライブなのか、リリースなのか、それがどんな形になるのか、まだわからないですけど。そういうものをみなさんに見てもらいつつ、未来の話を一緒にできたらいいなと思っています。取材・文◎山口智男撮影◎TOYO◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る