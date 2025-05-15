¥¢¥¸¥«¥ó¼çºÅ¡ãNANO-MUGEN FES. 2025¡ä²£ÉÍ¸ø±é¡¢¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÈ¯É½
ASIAN KUNG-FU GENERATION¤¬¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¼çºÅ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ãNANO-MUGEN FES.2025¡ä¤Î²£ÉÍ¸ø±é¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è³«ºÅ¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ãNANO-MUGEN FES.2025 in Yokohama¡ä¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÁ°ÊýÆþÂØ¥¨¥ê¥¢À°Íý·ôÃêÁª¼õÉÕ¡×¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¿¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄê¡¿¥¹¥¿¥ó¥ÉÃåÀÊ»ØÄê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤âÁ°Êý¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ãASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in Yokohama¡ä
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
»þ´Ö¡§³«¾ì9:00 / ³«±é 11:00 / ½ª±é 20:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¡½Ð±é¡¡¢¨¼çºÅ°Ê²¼ ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
¡¦5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ASIAN KUNG-FU GENERATION¡ÊJP¡Ë
ELLEGARDEN¡ÊJP¡Ë
FOUNTAINS OF WAYNE¡ÊUS¡Ë
HOVVDY¡ÊUS¡Ë
NICK MOON¡ÊUK¡Ë
SPECIAL OTHERS ACOUSTIC¡ÊJP¡Ë
¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¡ÊJP¡Ë
VOICE OF BACEPROT¡ÊIDN¡Ë
THE YOUNG PUNX¡ÊUK¡Ë
¡¦6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
ASIAN KUNG-FU GENERATION¡ÊJP¡Ë
The Adams¡ÊIDN¡Ë
BECK¡ÊUS¡Ë
FOUNTAINS OF WAYNE
HOVVDY¡ÊUS¡Ë
NICK MOON¡ÊUK¡Ë
¤¯¤ë¤ê¡ÊJP¡Ë
YeYe¡ÊJP¡Ë
THE YOUNG PUNX¡ÊUK¡Ë
¢¡ÀÊ¼ï
¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Ã¥¯»ØÄê¡¡
¢¨ ¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¸åÊý¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄê
¡¦¥¹¥¿¥ó¥ÉÃåÀÊ»ØÄê
¢¨ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø±éÃæ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¤´´ÑÍ÷¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¼Ö°Ø»Ò»ØÄêÀÊ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¾ïÀß¤Î¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÕ¤Åº¤¤¤ÎÊý¤âÅö¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¼Ö°Ø»Ò¥¨¥ê¥¢¤ÎÀßÃÖ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¡ÎÁ¶â
°ìÈÌ \12,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ U-23¥µ¥Ý¡¼¥È \10,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨0ºÐ¡Á2ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÉ¨¾å´Õ¾Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÍ×¤ÇÆþ¾ì²Ä¡£
¤¿¤À¤·ºÂÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¤¡¼¥×¥é¥¹ °ìÈÌÀèÃå¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
¼õÉÕ¾ÜºÙ¡§https://www.nano-mugenfes.com/
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Á°ÊýÆþÂØ¥¨¥ê¥¢À°Íý·ôÃêÁª¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§5·î15Æü(ÌÚ)20:00¡Á5·î18Æü(Æü)23:59
¿½¹þ»ñ³Ê :¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¿¥¹¥¿¥ó¥ÉºÂÀÊ»ØÄê¡¿¥¹¥¿¥ó¥ÉÃåÀÊ»ØÄê¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¹ØÆþºÑ¤ß¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤ÀÂåÉ½¼Ô¤ÎÊý (Æ±¹Ô¼Ô¤Î¿½¹þÉÔ²Ä¡¦¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î¿½¹þÉÔ²Ä)¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÎU-23¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï
¢¨23ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¡ÖU-23¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³Æ¸ø±éÆüÍè¾ì»þ¤Ë23ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢Ç¯Îð¾ÚÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ö³ØÀ¸¾Ú / ¸øÅª¼Ì¿¿ÉÕ¾ÚÌÀ½ñ (¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¦ÌÈµö¾ÚÅù) ¡×¤ò¤¤¤º¤ì¤«¤´»ý»²²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢Åö¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªËº¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¡¢É¬¤º¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Äó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¸å¡¢²ñ¾ì¤ÇÇ¯Îð¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨ U-23¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¸å¡¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯Åù¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡Î¥¦¥¨¥ë¥Õ¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ï
¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê2,000±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¡¦ÎÅ°é¼êÄ¢¡¦Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤´ËÜ¿Í¤Î¤ß)
¢¨ÅöÆü¡Ö¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¡¦ÎÅ°é¼êÄ¢¡¦Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¡×¤¤¤º¤ì¤«¤ò²ñ¾ì¤Ë»ý»²²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤¿Êý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¡¢¾ÚÌÀ¾Ú¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ø¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãASIAN KUNG-FU GENERATION presents NANO-MUGEN FES. 2025 in JAKARTA¡ä
5·î25Æü(Æü)¡¡Ecopark Ancol, Jakarta, INDONESIA
¢§5/24½Ð±é¼Ô
ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / ELLEGARDEN (JP) / Homecomings (JP) / KANA-BOON (JP)
¢§5/25½Ð±é¼Ô
ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP) / BECK (US) / QURULI (JP) / Regallily (JP)
¢¨½Ð±é¼Ô¾ðÊó¡¢¸ø±é¾ðÊóÅù¾ÜºÙ¤ÏNANO-MUGEN FES.¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½
´ØÏ¢¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2025Ç¯5·î28Æü(¿å)Âçºå¡¡Zepp Namba(OSAKA)
2025Ç¯5·î29Æü(ÌÚ)Åìµþ¡¡NHK¥Û¡¼¥ë
¡Ú»þ´Ö¡Û³«¾ì 18:00 / ³«±é19:00
¡Ú½Ð±é¡ÛBECK
¡ú°ìÈÌÈ¯Çä
2025Ç¯4·î29Æü (²Ð¡¦½Ë) 10:00¡Á¡¡¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
¼õÉÕ¾ÜºÙ¡§ https://www.nano-mugenfes.com/25/beck/
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖBECK Live in Japan 2025¡×official site
https://www.nano-mugenfes.com/25/beck/
¢£BECKÍèÆüµÇ°¡ÖMy Favorites BECK! by NANO-MUGEN FES.¡×
Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤ÎBECK¤ÎÍèÆü¸ø±é¤òµÇ°¤·¡¢º£²ó²£ÉÍ¤È¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆ±¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬BECK¤Î¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¥³¥á¥ó¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖMy Favorites BECK! by NANO-MUGEN FES.¡×¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.universal-music.co.jp/beck/my-favarite-beck/
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬BECK¤Î¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤â¸ø³«¡ª
https://umj.lnk.to/MyFavBeck
¢£¡ãThe Adams NANO MUGEN MINI TOUR 2025¡ä
2025Ç¯ 6·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÂå´±»³SPACE ODD(ÅìµþÅÔ)
¡Ú»þ´Ö¡ÛOPEN 19:00 / START 19:30
¡Ú½Ð±é¡ÛThe Adams
¡ú°ìÈÌÈ¯Çä
2025Ç¯5·î10Æü(ÅÚ) 10:00¡Á¡¡¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
¼õÉÕ¾ÜºÙ¡§ https://www.nano-mugenfes.com/25/theadams/
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe Adams¡¡NANO MUGEN MINI TOUR 2025¡× Web Site
https://www.nano-mugenfes.com/25/theadams/
ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¡Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMAKUAKE / Little Lennon¡×
CDÍ½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kmu.lnk.to/MKLL_CD
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[CD+Blu-ray]¡Û
KSCL-3580¡Á3581¡¡2,420±ß(ÀÇÈ´2,200±ß)
¢¨ÆÃÅµBlu-ray¡§¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ
¡ÚÄÌ¾ïÈ×[CD]¡Û
KSCL-3582¡¡1,100±ß(ÀÇÈ´1,000±ß)
¢§¼ýÏ¿¶Ê ¢¨½é²ó¡¦ÄÌ¾ï¶¦ÄÌ
01. MAKUAKE
02. Little Lennon / ¾®¤µ¤Ê¥ì¥Î¥ó (Born in 1976 ver.)
¡ü¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± (CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î24cm¡ß24Ñ¥µ¥¤¥º)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥É
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡Ö¡Ü¡×