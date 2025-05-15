ReoNa、TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』OPテーマを11枚目シングルとしてリリース
■新アーティスト写真、初回生産限定盤＆通常盤のジャケット写真も公開！
ReoNaが8月6日にニ11thシングル「End of Days」をリリースすることが決定。あわせて新アティスト写真、ジャケット写真が公開され、各CDショップでの予約受付もスタートした。
表題曲の「End of Days」は、7月4日からTOKYO MX他で放送開始となるTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のオープニングテーマ。
CDは、「End of Days」のMVなどが収録されるBlu-ray付きの初回生産限定盤、アニメの描き下ろしイラストが使用されるBlu-ray付きの期間生産限定盤、そして通常盤の3形態でリリース。
なお、Sony Music shopとアニメイトでは、期間限定で特典を手に入れることができる早期予約を実施中。
リリース情報
2025.06.04 ON SALE
Blu-ray＆DVD『ReoNa ONE-MAN Concert “Birth 2024”』
2025.06.04 ON SALE
Blu-ray＆DVD『神崎エルザ starring ReoNa × ReoNa Special Live “AVATAR 2024”』
2025.08.06 ON SALE
SINGLE「End of Days」
TVアニメシリーズ『アークナイツ』作品サイト
https://arknights-anime.jp/
「End of Days」の詳細はこちら
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/573819
ReoNa OFFICIAL SITE
https://www.reona-reona.com/