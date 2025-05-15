20ºÐ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¤Ï¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤ÊËËþ¥Ð¥¹¥È¡¡½ãÇò¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÇº»¦¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª
Ê¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¤ÎFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¥ß¤Ë·è¤á¤¿¡ª¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó
2023Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2024Ç¯9·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊ¡°æ¤µ¤ó¡£¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î»¨»ï¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤È¸À¤ï¤ì¤ëÈà½÷¤¬¡¢³°¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°¥Ó¥¥Ë»Ñ¤«¤éºÇ¸å¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¡Ä¡£6Ãå¤Î°áÁõ¤òÉ½¾ðË¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿ÂçËþÂ¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©FLASH¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì¤Ë¤·¤ÆÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥Ú¡¼¥¸¤ò¾þ¤Ã¤¿Ê¡°æ¤µ¤ó¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹¹¤Ê¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ï¥¿¥Á¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿²¦Æ»¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Õ¤¯¤¤¤ê¤ê¤«¡¡20ºÐ¡¡2005Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡T158¡¦B90W59H86¡¡2023Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¹â¹»À¸Æüµ¡Á¥¥ß¤È¤Ä¤¯¤ëÀÄ½Õ¡Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë³Æ»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@fukuiririka¡Ë¡¢Instagram¡Ê@fukuiririka¡Ë