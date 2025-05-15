パソコン工房から耐荷重5kgのスピーカースタンド発売。ペアで4,980円
ユニットコムは5月15日、「スピーカースタンド（型番：UNI-SPSTD02）」を発売した。価格はペアで4,980円。
パソコン工房から耐荷重5kgのスピーカースタンド発売。ペアで4,980円
スピーカーを好みの高さに設置できるスタンド製品。支柱は858〜1128mmの範囲で無段階に調整でき、床に置いてデスク側にスピーカーを配置することも可能。ポール内部にスピーカーケーブルを収納可能で、スピーカー固定部分はクランプ構造になっている。
適合スピーカー幅:滑り止めパッド無し150-285mm、滑り止めパッド有り130-265mm
寸法:230×230×858-1128mm
高さ調節範囲:858 - 1128mm 無段階調整
耐荷重:5kg
垂直/水平調整: +10°/ -10°
回転調整: +180°/ -180°
設置方法:独立型
ケーブルマネジメント:対応
色:ブラック
付属品:組立説明書
パソコン工房から耐荷重5kgのスピーカースタンド発売。ペアで4,980円
スピーカーを好みの高さに設置できるスタンド製品。支柱は858〜1128mmの範囲で無段階に調整でき、床に置いてデスク側にスピーカーを配置することも可能。ポール内部にスピーカーケーブルを収納可能で、スピーカー固定部分はクランプ構造になっている。
適合スピーカー幅:滑り止めパッド無し150-285mm、滑り止めパッド有り130-265mm
寸法:230×230×858-1128mm
高さ調節範囲:858 - 1128mm 無段階調整
耐荷重:5kg
垂直/水平調整: +10°/ -10°
回転調整: +180°/ -180°
設置方法:独立型
ケーブルマネジメント:対応
色:ブラック
付属品:組立説明書