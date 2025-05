俳優の豊川悦司が15日に自身のインスタグラムを更新し、「with my daughter」と、人気女優との2ショットを投稿し、反響が寄せられている。この日、都内で行われた「Ralph Lauren The Hamptons Gardenオープニングレセプション」に、さわやかなリネンとジャケットとパンツで登場した豊川。「I happened to be with my daughter」と英文でつづりながら投稿しているのは、中条あやみとの2ショットだ。2人はかつて、キリンビール『キリン一番搾り 糖質ゼロ』のCMにて、親子役で共演したことがある。そんな2人の絵になる“親子”2ショットには、コメント欄には「パパー と娘さん お二人とも糖質が全く感じられず、とっても素敵です」「キュートなパパと娘ですね」「爽やか!素敵です!」といった反響が寄せられている。引用:「豊川悦司」インスタグラム(@etsushitoyokawa)