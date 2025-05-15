¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥«¥é¥ª¥±¡×42ºÐ·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¸ªÁÈ¤ßÇ®¾§2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤Î½ËÊ¡Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤«¤é¡ÖLove¡×¤¬Â£¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤È¤Ï¡Ä
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÄ¤¬¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¹õ¤ÎË¹»Ò¡¢¹õ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¥¯¡¼¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢°Å¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¾¾ÅÄ¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¡¢²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤¬ÌîÅÄ¤òÊÒ¼ê¤ÇÊú¤´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£ÌîÅÄ¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖHappy Birthday Ryuhe¡×¡ÖLove ya¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¡¢9Æü¤Ë42ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ÅÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤È¾¾ÅÄ¤ÎÈ¿±þ¤È¤Ï¡Ä
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥«¥é¥ª¥±¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤ÎÄï¤Î¾¾ÅÄæÆÂÀ¤â¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£