SOLUTION∞、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell搭載モデルをワークステーションPCに追加
ユニットコムは5月15日、展開中のワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」において、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellを構成に追加して発売した。カスタマイズして注文できるBTOに対応する。
SOLUTION∞、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell搭載モデルをワークステーションPCに追加
プロフェッショナル向けGPUの内、最新のBlackwell世代の最上位モデルを搭載できるようになったという内容。GDDR7 96GBもの大容量GPUメモリを利用でき、24,064基のCUDAコアで極めて高負荷なワークフローにも対応可能。プロセッサにはIntel Core Ultraに加え、Intel XeonシリーズやAMD Ryzen Threadripper PROシリーズにも対応し、ECCメモリも選択できる。
○SOLUTION-W189-LC285K-BXX
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell搭載モデル構成例
OS：Windows 11 Pro [DSP版]
プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285K
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB GDDR7
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：2,348,000円
○SOLUTION-W100-X255-BXX
OS：Windows 11 Pro [DSP版]
プロセッサ：Intel Xeon w5-255X
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB GDDR7
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：2,648,000円
○SOLUTION-W100-X255-BXX
OS：Windows 11 Pro [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 256GB(64GB×4)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB GDDR7
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：5,198,000円
SOLUTION∞、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell搭載モデルをワークステーションPCに追加
プロフェッショナル向けGPUの内、最新のBlackwell世代の最上位モデルを搭載できるようになったという内容。GDDR7 96GBもの大容量GPUメモリを利用でき、24,064基のCUDAコアで極めて高負荷なワークフローにも対応可能。プロセッサにはIntel Core Ultraに加え、Intel XeonシリーズやAMD Ryzen Threadripper PROシリーズにも対応し、ECCメモリも選択できる。
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell搭載モデル構成例
OS：Windows 11 Pro [DSP版]
プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285K
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB GDDR7
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：2,348,000円
○SOLUTION-W100-X255-BXX
OS：Windows 11 Pro [DSP版]
プロセッサ：Intel Xeon w5-255X
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB GDDR7
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：2,648,000円
○SOLUTION-W100-X255-BXX
OS：Windows 11 Pro [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 256GB(64GB×4)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB GDDR7
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：5,198,000円