º£¤ä¡È´Ñ¸÷ÃÏ¡É¤Î¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¿·¤¿¤Ë·úÀß¤Î°ñ¾ë¡¦Æá²Ñ»Ô¤Ç»ÔÌ±¤«¤é»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¡Ä·úÀßÈñÍÑ¡ÈÀÇ¶â9²¯±ß¡ÉÅêÆþ¤Ë¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«µ¿Ìä¡×
ÀèÆü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆ»¤Î±Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ä¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Ê²½·Ï¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÂç´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
15Æü¤Î¡Ö¥½¥ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤Ï¡È¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¿·Àß¤ËÀÇ¶â9²¯±ß¡ÄÀÖ»ú¥±¡¼¥¹¤â¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£¡¢Á´¹ñ¤Ë1200¥«½ê°Ê¾å¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·Àß·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬°ñ¾ë¸©¤ÎÆá²Ñ»Ô¤Ç¤¹¡£
ÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢¿Í¸ýÌó5Ëü2000¿Í¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÆá²Ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¶á¤¤¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÌÌÀÑ¤ËÌó30²¯±ß¤ÇÆ»¤Î±Ø¿·Àß¤ò·×²è¡£
3Ç¯¸å¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤Ê¤É¤ÎÄ¾Çä½ê¤äÊª»ºÅ¸¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£
Ç¯´Ö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÌó95Ëü¿Í¡¢Íø±×7000Ëü±ß¤ò¸«¹þ¤ß¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï11²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤Î¡ËÍ·¤Ö¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¤Ï¹¥É¾¤À¤È»×¤¦¡£1¥«½ê¤ÇÇã¤¤Êª¤¬ºÑ¤à¤Î¤âÎÉ¤¤¡£¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£¡ÊQ.·úÀßÈñ¤¬Ìó30²¯±ß¡ËËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»ÜÀß¤È¤«¡¢Æá²Ñ»Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤â¡Ê°Õ¸«¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀÇ¶â»È¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¤¦¡¼¤ó¡Ù¤È»×¤¦Êý¤¬¶¯¤¤¡£¤³¤³¤éÊÕ¤ËÆ»¤Î±Ø¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤½¤ó¤Ê¤Ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«µ¿Ìä¡£¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤È¤«Ê¡»ã¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬Í°ÕµÁ¡×¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ª¶â¤«¤±¤ÆµÒ¤¬Æþ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤¬¡¢·Ð±Ä¤À¤è¤Í¡£ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¡£
ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤¬¡¢ÀÇ¶â¤ÎÅêÆþ¤Ç¤¹¡£
·Ð±Ä¤ÏÆá²Ñ»Ô¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤¬¹çÆ±¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Áí»ö¶ÈÈñ30²¯±ß¤Î¤¦¤Á9²¯6000Ëü±ß¤ò»Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÔÌ±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤Î»È¤ï¤ìÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆá²Ñ»Ô¤Ï¡¢¡Ö¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤Ç»º¶È¤òÍ¶Ã×¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
50¥Ú¡¼¥¸°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¤ä´³¤·°ò¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤òPR¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï»ÔÌ±¤«¤é¡ÖÇÀ»ºÊª¤Î¶¡µë¤¬ÉÔ°Â¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»Ô¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ï6³äÄøÅÙ¤ò»ÔÆâ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ç¡¢4³ä¤ò»Ô¾ì¤«¤é¤Î»ÅÆþ¤ì¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤ÎÀÇ¶âÅêÆþÂÅÅö¤Ê¤Î¤«¡¢¹â¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ß¤Þ¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦Ìøß·½¨É×»á¡§
·ÐºÑ³èÀ²½¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ÎÉÔ°Â¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µÂè°ì¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²¿¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²áµî¤Ë¤ÏÆ»¤Î±Ø¤Î·úÀß¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦ÃÎ¤ÎÅì¶¿Ä®¤äÊ¡²¬¤ÎÂçÀî»Ô¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÎÈ¿ÂÐ¤äºâÀ¯Æñ¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Æá²Ñ»Ô¤Ç¤â°ìÉô¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢9²¯±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆ»¤Î±Ø¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡¢Æ»¤Î±Ø·Ð±Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Î¶â»³¹¨¼ùÍý»ö¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Æ»¤Î±Ø·Ð±Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¦¶â»³¹¨¼ùÍý»ö¡§
¡ÊÆ»¤Î±Ø¤Ï¡ËÁ´¹ñ¤Ç1230ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢3³ä¤¬ÀÖ»ú¡£¡ÊÁí»ö¶ÈÈñ¡Ë30²¯±ß¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ï »ñºà¹âÆ¡¢¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤É¤³¤Î¼«¼£ÂÎ¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æá²Ñ»Ô¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡£PR¤ÏÅöÁ³¤¹¤ë¤±¤É¡¢¾¦Çä¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦¾¯¤·¶ñ¸½²½¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡ÊQ.À®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡ËŽ¢Á´ÉôÃÏÊª¤ò»È¤¦Ž£¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©¤Î»ºÊª¤ò°·¤¤¤Ä¤ÄÆá²Ñ»Ô¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¹ÔÎó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Î±Ø¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬Ì±´Ö¤ÎÊý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤
ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÆ»¤Î±Ø¡£
¤¼¤Ò¤È¤â¡¢½»Ì±¤âÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ÜÀß¤¬´°À®¡¦±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£