Bialystocks、＜二人編成ツアー＞13公演で昼公演を追加開催
Bialystocksが、8月より全国19箇所を巡る＜Bialystocks 二人編成ツアー 2025＞において、追加公演の開催を発表した。
今回の発表では、チケット一次先行での大きな反響を受け、全19公演中13公演で同日昼公演の追加を決定。二人編成ライブはサポートメンバーを入れず、Vo.甫木元空とKey.菊池剛のメンバー2名のみが出演するライブとなり、ツアーとしては初めての試みだ。またツアー自体もキャリア最長・最大公演数のものとなる。
＜Bialystocks 二人編成ツアー 2025＞
2025年9月5日（金）大阪・ザ・シンフォニーホール
2025年9月13日（土）岩手・株式会社 あさ開 11代目源三屋 ※昼夜２回公演
2025年9月14日（日）宮城・誰も知らない劇場 ※昼夜２回公演
2025年9月21日（日）北海道・札幌 時計台ホール
2025年9月23日（火・祝）北海道・函館 金森ホール
2025年10月4日（土）石川・もっきりや ※昼夜２回公演
2025年10月5日（日）長野・上田映劇 ※昼夜２回公演
2025年10月10日（金）宮崎・天空カフェ ジール ※昼夜２回公演
2025年10月13日（月・祝）高知・窪川四万十会館ホール
2025年10月17日（金）山梨・甲府 桜座 ※昼夜２回公演
2025年10月18日（土）静岡・LIFE TIME ※昼夜２回公演
2025年10月20日（月）愛知・名古屋能楽堂
2025年10月24日（金）岡山・岡山県立美術館ホール ※昼夜２回公演
2025年10月25日（土）広島・WAKO ゲバントホール ※昼夜２回公演
2025年11月1日（土）京都・磔磔 ※昼夜２回公演
2025年11月2日（日）兵庫・KOBE QUILT ※昼夜２回公演
2025年11月5日（水）福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオ ※昼夜２回公演
2025年11月9日（日）沖縄・桜坂劇場 ホールA ※昼夜２回公演
＜チケット情報＞
（東京・大阪公演）
チケット料金：前売り6,300円
席種：指定席
（9/13以降の公演）
チケット料金：前売り5,000円
席種：整理番号順入場・自由席
（高知 / 窪川四万十会館・沖縄 / 桜坂劇場 ホールAは指定席となります）
オフィシャル2次先行（先着）：5月18日(日)12:00 ~ 6月30日（月）23:59
ぴあ受付URL：https://w.pia.jp/t/bialystocks-25/
＜Bialystocks 二人編成ツアー 2025＞特設サイト：https://bialystocks.com/tour2025_2/
＜Bialystocks 単独公演 2025＞U-NEXTライブ配信
見逃し配信：配信準備完了次第〜6月22日（日）23:59
配信詳細URL：https://t.unext.jp/r/bialystocks
※視聴可能デバイスに関してはこちら
https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution
【Bialystocks 特集】
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012140
関連リンク
◆＜Bialystocks 二人編成ツアー 2025＞特設サイト