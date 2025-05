【キラピチ6月号】 5月15日発売 価格:1,199円

「キラピチ6月号」

Gakkenは5月15日、「キラピチ6月号」を発売した。価格は1,199円。

「キラピチ」は、「キャラクターが大好き!」、「文房具や雑貨が欲しい!」、「マンガも読みたい!」、「オシャレだって気になる!」という小学生の好きなものを詰め込んだ子ども向けの雑誌。今号は夏のおしゃれトレンドや、第12回キラピチモデルオーディションの結果発表も掲載される。

6月号の別冊付録は「ちいかわの文具セット」。マスコット消しゴム(3つ)と折りたたみ定規、3色ボールペンの3点セット。コロンとしたサイズがかわいいマスコット消しゴムは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3種類。折りたたみ定規は、クリアな水色が涼しい印象。伸ばすと30cmになる。3色ボールペンはリボンがモチーフ。赤、黒、青の3色が使える。

とじこみ付録にもちいかわが盛りだくさん。「ハチワレのお師しょうって呼ぶぞ! すごろく」は、憧れのラッコを「お師しょう」と呼ぶまでのハチワレの奮闘を体験できるすごろく。「やりたいことリストメモ」は、ちいかわやハチワレのように、やりたいことを書けるリストメモ。

今号のスペシャルキャラMIXシールは、「すみっコぐらし」、「ちいかわ」、「もちもちぱんだ」、「いーすとけん。」、「mofusand」、「おばけーぬ」、「シナモロール」、「クロミ」、「ポチャッコ」の全9キャラクター。やりたいことリストメモのチェックにも使える。

