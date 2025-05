Petit Brabanconが9月、対バンを含むライヴシリーズ<CROSS COUNTER -02->を開催する。同ライヴシリーズの詳細が明らかとなった。ライヴシリーズ<CROSS COUNTER>は、東京、名古屋、大阪の3都市を巡り、それぞれの地域にゲストを迎えるツーマンとPetit Brabanconのワンマンが各1公演ずつ2日間にわたって繰り広げられる構成だ。



▲Petit Brabancon ▲Petit Brabancon



▲凛として時雨 ▲凛として時雨



▲SiM ▲SiM



▲Crossfaith ▲Crossfaith



▲Tシャツ ▲Tシャツ

■対バン含むライヴシリーズ<Petit Brabancon CROSS COUNTER -02->



▼2025年

【東京】

9月05日(金) Zepp DiverCity(TOKYO)

open18:00 / start19:00

※Guest:凛として時雨

【愛知】

9月13日(土) 名古屋 THE BOTTOM LINE

open16:45 / start17:30

※Petit Brabancon Only

9月14日(日) 名古屋 THE BOTTOM LINE

open16:45 / start17:30

※Guest:SiM

【大阪】

9月20日(土) GORILLA HALL OSAKA

open 16:45 / start 17:30

※Petit Brabancon Only

9月21日(日) GORILLA HALL OSAKA

open 16:45 / start 17:30

※Guest:Crossfaith

【東京】

9月25日(木) Spotify O-EAST

open18:00 / start19:00

※Petit Brabancon Only





▼チケット

一般スタンディング:6,500円

※税込・整理番号付・D代別

一般スタンディング(オリジナルTシャツ付):10,000円

※税込・整理番号付・D代別

U-30スタンディング:5,000円

※税込・整理番号付・D代別

※U-30チケットは対バン公演のみ

【The Howling of Underdogsメンバーズ先行】

先行受付:5月15日(木)18:00〜5月29日(木)23:59

※Petit Brabancon (対バン/ワンマン含む全6公演申し込み可能)

https://petitbrabancon-thou.com/

【オフィシャル最速先行】

受付開始:6月5日(木)18:00〜※各出演者の公式サイトに掲載されるリンクから購入可能

▼2025年【東京】9月05日(金) Zepp DiverCity(TOKYO)open18:00 / start19:00※Guest:凛として時雨【愛知】9月13日(土) 名古屋 THE BOTTOM LINEopen16:45 / start17:30※Petit Brabancon Only9月14日(日) 名古屋 THE BOTTOM LINEopen16:45 / start17:30※Guest:SiM【大阪】9月20日(土) GORILLA HALL OSAKAopen 16:45 / start 17:30※Petit Brabancon Only9月21日(日) GORILLA HALL OSAKAopen 16:45 / start 17:30※Guest:Crossfaith【東京】9月25日(木) Spotify O-EASTopen18:00 / start19:00※Petit Brabancon Only▼チケット一般スタンディング:6,500円※税込・整理番号付・D代別一般スタンディング(オリジナルTシャツ付):10,000円※税込・整理番号付・D代別U-30スタンディング:5,000円※税込・整理番号付・D代別※U-30チケットは対バン公演のみ【The Howling of Underdogsメンバーズ先行】先行受付:5月15日(木)18:00〜5月29日(木)23:59※Petit Brabancon (対バン/ワンマン含む全6公演申し込み可能)https://petitbrabancon-thou.com/【オフィシャル最速先行】受付開始:6月5日(木)18:00〜※各出演者の公式サイトに掲載されるリンクから購入可能

■フォトブック『The Howling of Underdogs -2025-』

販売サイト:https://petitbrabancon-thou.com/

※2025年4月ごろ発送予定

価格:7,700円(税込)

※送料込み

※お支払いには“クレジットカード決済” “コンビニ決済”をご利用いただけます。

●購入者特典

・2025年度(2025年4月〜2026年3月)のライヴに『The Howling of Underdogs -2025-』メンバーズ最速チケット先行申込みが可能

※『The Howling of Underdogs -2025-』有効期限は登録時期に関わらず2026年3月31日まで

※対象とならない公演もございます。

※イベント/フェスなどは受付対象外となります。

・『The Howling of Underdogs -2025-』メンバーズ限定メールマガジンの配信

・ライヴ会場特典あり



販売サイト:https://petitbrabancon-thou.com/※2025年4月ごろ発送予定価格:7,700円(税込)※送料込み※お支払いには“クレジットカード決済” “コンビニ決済”をご利用いただけます。●購入者特典・2025年度(2025年4月〜2026年3月)のライヴに『The Howling of Underdogs -2025-』メンバーズ最速チケット先行申込みが可能※『The Howling of Underdogs -2025-』有効期限は登録時期に関わらず2026年3月31日まで※対象とならない公演もございます。※イベント/フェスなどは受付対象外となります。・『The Howling of Underdogs -2025-』メンバーズ限定メールマガジンの配信・ライヴ会場特典あり

関連リンク

◆Petit Brabancon オフィシャルサイト

◆Petit Brabancon オフィシャルTwitter

◆Petit Brabancon オフィシャルInstagram

◆Petit Brabancon オフィシャルFacebook

◆Petit Brabancon オフィシャルYouTubeチャンネル

◆凛として時雨 オフィシャルサイト

◆SiM オフィシャルサイト

◆Crossfaith オフィシャルサイト

◆Petit Brabancon オフィシャルサイト◆Petit Brabancon オフィシャルTwitter◆Petit Brabancon オフィシャルInstagram◆Petit Brabancon オフィシャルFacebook◆Petit Brabancon オフィシャルYouTubeチャンネル◆凛として時雨 オフィシャルサイト◆SiM オフィシャルサイト◆Crossfaith オフィシャルサイト

前回開催されたライヴシリーズ<CROSS COUNTER -01->では、それぞれの地域のゲストとしてROTTENGRAFFTY、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、The BONEZを迎え、モッシュ、クラウドサーフ、ウォールオブデスが巻き起こるラウド系フェスの最前線のような様相が広がった。そして9月に開催される<CROSS COUNTER -02->の新たな対戦相手は、それぞれ異なる音楽性を持ちながら独自のスタイルを築き上げてきた3組だ。9月5日の東京・Zepp DiverCityに凛として時雨、9月14日の愛知・名古屋 THE BOTTOM LINEにSiM、9月21日の大阪 GORILLA HALLにCrossfaithを迎える。Petit Brabanconが打ち出す攻撃的なサウンドが、ライヴシリーズ<CROSS COUNTER>のコンセプトに相応しいラウドでハードコアなラインナップを迎え撃つかたちだ。また、各公演では通常のスタンディングチケットに加え、オリジナルTシャツ付きチケットも発売される。Tシャツ前面には<CROSS COUNETER -02->ロゴ、背面は<CROSS COUNTER -02->フライヤーのキービジュアルとして描き下ろされたゾンビ犬4匹をデザイン。4匹の首のドッグタグにはそれぞれのバンドロゴが入っている。チケットの各出演者オフィシャル最速先行受付は6月5日から。なお、Petit Brabancon「The Howling of Underdogs」メンバーズは5月15日から申し込みが可能となる。Petit Brabanconは、1年間の活動をまとめた年度毎のフォトブックのリリースをスタート。ライヴの熱気がそのまま伝わるようなステージショットから、リハーサル風景や制作の裏側など、普段見ることができないシーンも満載の内容だ。現在申込受付中の『The Howling of Underdogs -2025-』には、2025年度(2025年4月〜2026年3月)有効の“Underdogs”カードが付属。同カード記載のIDで“Underdogs”メンバーズサイト「The Howling of Underdogs Web -2025-」へ登録が可能となる。登録したメンバーは、有効期間中に開催されるPetit Brabancon公演のメンバーズ最速チケット先行予約へ申し込むことが可能。<CROSS COUNTER -02->も先行受付の対象公演に含まれる。