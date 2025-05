ENHYPEN、6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』のコンセプトティザー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ティザーには「君をヴァンパイアにしたい欲望」など意味深なフレーズも!

ENHYPENが5月15日、6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』のコンセプトティザーを公開した。ENHYPENはこれまでもコンセプトフォトとコンセプトフィルム公開に先立ち、各コンセプトの雰囲気を垣間見ることができるイメージを公開し、ファンの好奇心を刺激してきた。

この日公開された3枚のイメージは、5月16日~19日に公開される「MAKE」「YOU」「MINE」バージョンの雰囲気を表現。奇妙な形の仮面と鹿の角の形をしたシャンデリア、そしてトゲがいっぱいの空間に集まったENHYPEN。奇妙で強烈な存在感を放つコンセプトティザーで、ENHYPENの新しい変身に期待が集まる。

コンセプトティザーのなかの意味深長な文字も目を引く。各ティーザーには「I AM TORN BY MY DESIRE TO MAKE YOU A VAMPIRE」(僕はあなたをヴァンパイアにしたい欲望に悩んでいる)、「I RESIST MY DESIRE BECAUSE I AM THREAT TO YOU」(僕は君にとって脅威的な存在だから、僕の欲望に抵抗する)、「I DEFY FATE CREATE A NEW FUTURE WITH YOU」(僕は君と新しい未来を作るために運命に逆らう)と書かれている。

この文字が今回のアルバムの主要キーワードである「欲望」(Desire)とどんな繋がりを持つのか。

自分たちの状況をアルバムの叙事に溶け込ませながら、独歩的なダークファンタジーを構築してきたENHYPEN。6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』は愛する君に感じる欲望を彼ら自身の感情で伝えるストーリーを盛り込んだ。先日、彼らはコンセプトシネマ(DESIRE Concept Cinema)で危険で致命的な欲望を示し、ファンの爆発的な反応を得た。

ENHYPENの6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』は、6月5日13時に発売される。

