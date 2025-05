【SEVENTEEN】“RIGHT HERE”が映画化！JEONGHANの声も…映画ならではの見どころをCHECK♡

2025年5月でデビュー10周年を迎えるSEVENTEENの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」が映画化!そこで、スクリーンならではの見どころをたっぷりお届けします。本作品を鑑賞できるムビチケのプレゼント企画も実施しているので、最後まで要チェック♡

【SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS】5月16日より全国公開

2015年のデビュー以来、数々の賞を受賞しK-POP のアイコンとして存在感を放ち続けてきたSEVENTEEN。

4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」は北米と日本、アジアの主要都市の合計14都市で30回にわたって開催されました。

そして、このツアーの幕開けとなった韓国・高陽公演がコンサート映画【SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS】として日本を含む全世界で公開が決定!

日本でも、5月16日(金)から全国の映画館で公開されます。

SEVENTEENとCARAT(SEVENTEENのファンダム名)が紡いだあの感動を、スクリーンでもう一度味わおう!

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.

予告映像

映画の予告映像では、「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」高陽公演での伝説の瞬間が詰め込まれています。

CARATを驚愕と熱狂の渦に巻き込んだオープニング「Fear」をBGMに、30秒という短尺ながらコンサート全体の熱量が強く感じられます。

WEB限定コメント付き予告映像

さらに、WEB限定でメンバーからのコメント映像も公開。

現在、活動を休止しているWONWOOは、「CARATの皆さんと過ごした時間が映画に残されることは僕たちにとってとても意味のあることです」とコメント。

SEVENTEENが、CARATと創り上げたコンサートを大切に想う気持ちがストレートに表現されたメッセージをチェック!