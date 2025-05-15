¡Ú°ÛÊÑ¡Û¡Ö1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤½Å¤¤¡×µ¤²¹¾å¾º¤Ç¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÈµðÂç²½¡É¤·²Á³Ê¤ËÊÑ²½¡ÄºÇ¹âÃÍ¤«¤é¤Û¤ÜÈ¾³Û¤Ë¡¡¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹¤Ë¾Ð´é
¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿¥¥ã¥Ù¥ÄÈª¤Ç¤¹¡£
°ì»þ¤Ï¡¢1¶Ì1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆµðÂç²½¡£
²Á³Ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬Èª¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï»Ô¤ÎÇÀ±à¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÇÀ±à¡¦ÎëÌÚ¹°¹¸¤µ¤ó¡§
¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢³ä¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£²áµî°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯°é¤Ã¤¿¡ÈµðÂç¥¥ã¥Ù¥Ä¡É¡£
°é¤Æ¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Î½Å¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÇÀ±à¡¦ÎëÌÚ¹°¹¸¤µ¤ó¡§
¤³¤ìÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤½Å¤¤¤Î¤Ç¡£
ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¡£
ÊÒ¼ê¤Ç¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Î¾¼ê¤Ç¤Ê¤¤¤È»ý¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤µðÂç²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²Ù¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï8¸ÄÆþ¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë6¸Ä¤·¤«Æþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿Â¾¡¢ÇËÎö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²·Çä²Á³Ê¤Ï2024Ç¯¤Ï1È¢Ìó1000±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï800±ß¤Û¤É¤È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î²Á³Ê¤Ï2024Ç¯¤ÎËö¤«¤é¹âÆ¤·Â³¤±¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï1kg553±ß¤Ë¡£
¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¤Î²Á³Ê¤Ï257±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¡£
ºÇ¹âÃÍ¤«¤é¡¢¤Û¤ÜÈ¾³Û¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿©Âî¤ÎµßÀ¤¼ç¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬Ì¾ÏÆÌò¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤´¤Á¤½¤¦¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥È¥ó¥«¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥È¥ó¥«¥Ä¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡£
¿åÆ»¶¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤«¤ÄµÈ ¿åÆ»¶¶Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤·ÊüÂê¤Ç¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿µÒ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿·Á¯¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¡Ê¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎµðÂç²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤â»ÅÆþ²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤ÄµÈ ¿åÆ»¶¶Å¹¡¦ÉÊÀî¾¡Ì¦Å¹Ä¹¡§
µîÇ¯¤Ï¤³¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡£¡Ê¹â¤¤¤È¤¤Ï6000±ß¤¬¡Ë¤¤¤Þ1¥±¡¼¥¹1700±ß¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀ¸°é¤Ï¸½ºßÎÉ¹¥¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5·îÃæ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿²Á³ÊÂÓ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£