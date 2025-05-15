Â¾¿Í¤Î¥«¡¼¥É¾ðÊóÆþ¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ç²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³ÂçÎÌ¹ØÆþ¡Ä¥³¥ó¥Ó¥Ë·Ð±Ä¼Ô¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í4¿Í¤òÂáÊá¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë17ËüÈ¢¡¦1²¯±ß°Ê¾åÉÔÀµ¹ØÆþ¤«
Â¾¿Í¤Î¥«¡¼¥É¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤òÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·Ð±Ä¼Ô¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±§²ì¿À¸÷Í³ÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î¥Õ¥¡¥à¡¦¥Æ¥¤¡¦¥¿¥¤¥ó¡¦¥Ï¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤é5¿Í¤Ï2024Ç¯¡¢Â¾¿Í¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¡¢±§²ì¿ÀÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÂçÎÌ¤Î²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ò¹ØÆþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥àÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¿ô½½Âæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¡¢¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤Î·èºÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±§²ì¿ÀÍÆµ¿¼Ô¤¬Î©¤Á²ñ¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë17ËüÈ¢¡¢1²¯±ß°Ê¾å¤Î¤¿¤Ð¤³¤¬ÉÔÀµ¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£