¡ÚÁ´ÆüËÜ¡¦£Ã£Ã¡ÛÀÆÆ£¥ì¥¤¡¡ÎëÌÚ½¨¼ù¤È°ì¿¨Â¨È¯£Ä£Ï£Ï£Í¡ÖºÇ¸å¤Ë¤¦¤Þ¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤ä¤ë¤¼¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î½Õ¤Îº×Åµ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë£²£°£²£µ¡Ê£Ã£Ã¡Ë¡×¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Î²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎëÌÚ½¨¼ù¡Ê£´£µ¡Ë¤¬ÀÆÆ£¥ì¥¤¡Ê£³£¸¡Ë¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°Ì¤ÎÎëÌÚ½¨¼ù¡¢Æ±£²°Ì¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°Ì¤ÎËÜÅÄÎµµ±¡¢Æ±£²°Ì¤ÎÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤Î£´¿Í¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡ÖÎëÌÚ£Ö£Ó¥¸¥å¥ó¡×¡¢¡ÖµÜ¸¶£Ö£ÓËÜÅÄ¡×¤¬Àï¤¤¤½¤Î¾¡¼Ô¤¬Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÁêÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖºÇ½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¾¡Àï¤ÇµÜ¸¶·òÅÍ¤È¤â¤¦°ìÅÙÀï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£ÎÙ¤ËºÂ¤ë¥ì¥¤¤È¤Î½à·è¾¡¤Ë¡ÖàÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÎÀÆÆ£¥ì¥¤á¤Ç¤Ê¤¯¡¢àÀÆÆ£¥ì¥¤¸Ä¿Í¤ÎËÜ¼Áá¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¾¡¤Ã¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï²¶¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¤ÇÀï¤Ã¤¿¤éÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢²¶¤ÏÁê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ï£±¥ß¥ê¤â¤Í¤¨¡£¼«Ê¬¤ÎÅÚÉ¶¤ÇÀï¤Ã¤¿¾å¤ÇÃ¡¤ÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¤¼¡£¥Õ¥¢¡¼¥ª¡ª¡¡ºÇ¸å¤Ë¤¢¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤ä¤ë¤¼¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¤Î»£±Æ¤ÇÎëÌÚ¤¬¥ì¥¤¤Î¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤à¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¥ì¥¤¤âÈ¿·â¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¢¤ï¤äÍðÆ®¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤«¼ã¼ê¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê»öÂÖ¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¤¯¤âÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦µÜ¸¶¤Ï¡Ö¤³¤Î£Ã£Ã¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ø£²Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢²¶¼«¿È¤¬£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬²¶¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¶¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£µÜ¸¶¤ÈÂÐ¤¹¤ëËÜÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤ÏàºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡á¤È¤¤¤¦·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤Þ¤ºµÜ¸¶¤Ë¾¡¤Ã¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£ÇúÈ¯ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¸åÀè¹Í¤¨¤º¡¢¤Þ¤ºµÜ¸¶·òÅÍ¤ò¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤é¤²¤¿¡£