【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中高校生招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

ハセガワは、5月14日より開催しているイベント「第63回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「20 メカトロウィーゴ マジンガーコラボ Vol.1 “まじんがーぜっと”」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて、「マジンガーZ」×「メカトロウィーゴ」のコラボレーション商品である本製品の塗装見本などを展示しており、「メカトロウィーゴ」の特徴である低身長の丸みを帯びたボディでマジンガーZを表現しているほか、「パイルダーオン」が可能なギミックを搭載している。

また本製品以外にも、同社のレジンキットシリーズ「12リアルフィギュアコレクション」より新商品「“エヴァンゲリオンレーシング” サーキットメイト 赤城ありさ/綾波レイ」をパネル展示にて発表しているほか、懐かしのポップコーン自販機をプラモデルで再現した「レトロ自販機(ポップコーン)」のサンプルも展示している。

【20 メカトロウィーゴ マジンガーコラボ Vol.1 “まじんがーぜっと”】【12リアルフィギュアコレクション “エヴァンゲリオンレーシング” サーキットメイト 赤城ありさ/綾波レイ】【レトロ自販機(ポップコーン)】

(C) MODERHYTHM/Kazushi Kobayashi

(C) Go Nagai/Dynamic Planning

(C) カラー